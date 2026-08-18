HOCKEY HIERBA
Las 'Redsticks' consiguen un punto de oro ante Bélgica
El equipo belga se adelantó con un gol de Stephanie Vanden Borre y Lucía Jiménez equilibró la balanza
EFE
La selección española femenina de hockey hierba empató este martes con la de Bélgica (1-1) en su segundo partido de los Mundiales de Países Bajos y Bélgica. El equipo belga se adelantó con un gol de Stephanie Vanden Borre y Lucía Jiménez equilibró la balanza.
Bélgica impuso su dominio desde el primer cuarto y las de García Cuenca sólo podían replegarse en defensa ante el buen juego de sus rivales.
Poco a poco España comenzó a subir el ritmo de juego y tuvo su primera ocasión al inicio del segundo periodo, pero no pudo marcar tras tres paradas de la portera belga Elena Sotgiu.
En el minuto 26, en un penalti córner, la selección belga se puso por delante por medio de Stephanie Vanden Borre.
El descanso permitió a España coger aire para afrontar la segunda mitad del partido. Le belgas bajaron la presión en los primeros compases del tercer cuarto, pero las pérdidas de las 'Redsticks' por dentro propiciaron peligrosos contraataques.
El gol del empate llegó en el minuto 41 tras un penalti córner rechazado por Sotgiu que recuperó Lucía Jiménez, que alzó la bola y la puso en una escuadra de la portería belga.
Este gol hizo reaccionar al combinado español, que gozó de varias ocasiones en el último cuarto, pero no pudo materializarlas y sumó un punto de oro.
Después de este partido, España y Bélgica también empatan en la clasificación del grupo C con cuatro puntos. Las 'Redsticks' jugarán el jueves su último partido de la primera fase ante Nueva Zelanda.
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