Los Redsticks, sin complejos antes el 'partido del siglo'

La selección española afronta este viernes la madre de todas las batallas, las semifinales del Mundial masculino a las 18.00 horas (Teledeporte) ante un rival como Países Bajos al que no ha podido derrotar en sus últimos 18 enfrentamientos para acceder a una final que se le niega a escala universal desde Pekín'08. Y para colmo, en la localidad neerlandesa de Amstelveen.

Los Redsticks se toman el duelo como una gran oportunidad para dar otro paso adelante a las órdenes de Max Caldas, como el que los llevó a la cuarta plaza en los Juegos de París en una lucha por el bronce ante India que se decantó con dos goles de penalti-córner Harmanpreet (lleva seis en este Mundial). Antes, eso sí, perdieron por 4-0 en 'semis' contra los neerlandeses.

España empezó el torneo con una victoria contra Sudáfrica (3-1), a la que siguieron una polémica derrota contra Australia (1-0) y un triunfo frente a Irlanda (1-3) para lograr su billete a la segunda fase, donde se impuso a Alemania con dos goles de 'Chefo' Basterra (1-2) y un empate contra la coanfitriona Bélgica (1-1) que posibilitó Marc Miralles en los albores del último cuarto.

Max Caldas, un maestro de los banquillos / HOCKEY ESPAÑA

Los neerlandeses son la única selección invicta del Mundial, con victorias en la primera fase frente a Nueva Zelanda (5-1), a Argentina (1-3) y a Japón (2-0). En la fase decisiva derrotaron a India por 4-1 con los cinco goles marcados en los últimos 20 minutos y empató Inglaterra (2-2) para dejar a los insulares sin opciones de podio.

Países Bajos lleva 17 goles y ninguno de sus jugadores alcanza los cuatro, en una clara muestra de su hockey total. Llevan tres Thierry Brinkman, Tjep Hoedemakers, Tijmen Reyenga y Duco Telgenkamp, al igual que Marc Reyné y uno menos que Basterra. En lo que va de siglo, lleva dos oros olímpicos, dos platas mundiales y cinco títulos continentales.

El duelo también será especial para el seleccionador español. Max Caldas, quien recibió el premio de la Federación Internacional de Hockey (FIH) como mejor entrenador de 2025, dirigió primero a la 'oranje' femenina con la que fue campeón olímpico en Londres'12 y después a la masculina, con dos oros continentales y una plata mundial como bagaje.

El meta Luis Calzado está siendo clave con sus intervenciones y por la seguridad que imprime al equipo. "Estamos con muchas ganas. Esta es nuestra tercera semifinal seguida y veo al equipo con un extra de ganas de competir, algo que quizá no he visto en las anteriores ocasiones. Eso nos puede ayudar a ganar a Países Bajos en su casa", recalcó el barcelonés.

Por otra parte, las 'Redsticks' acabaron séptimas en el Mundial femenino tras derrotar a la actual subcampeona olímpica China (1-1) en los penaltis 'shoot out' con una magistral actuación de la portera Clara Pérez, quien entró en la segunda parte, fue un muro y detuvo los seis lanzamientos de las asiáticas.