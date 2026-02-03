Las redes arden con el fichaje de 'Paradowski', nuevo portero del Ibiza: "Cómo te vas a llamar así"

Hay fichajes que tienen una gran repercusión, ya sea por su pasado, por su rendimiento o por la ilusión que le pueda causar al aficionado. Pero lo sucedido en la UD Ibiza, dará mucho que hablar. A falta de escasas horas para el cierre de mercado de fichajes, el Ibiza protagonizó un movimiento inesperado. El conjunto balear ha cerrado la incorporación de Tao Paradowski, portero del Pau FC (Ligue 2) y de tan solo 20 años.

Un fichaje que, de forma rutinaria, aterrizaba en Ibiza para pasar la revisión médica y hacer la presentación con el equipo. Pero antes de todo eso, su nombre ya estaba dando la vuelta por todas las redes sociales del país. El misterio, sin embargo, está en su nombre: Tao Paradowski. La 'culpa', el ingenioso 'CM' del equipo y las redes sociales.

El guardameta francés ha sido carne de memes por muchos aficionados del fútbol español: "Cómo vas a ser portero y llamarte Paradowski", decían usuarios con grandes cantidades de audiencia, como 'GxldePaulinho' en X. A partir de ahí, la imaginación colectiva no tuvo freno. A lo que el Ibiza respondía: '"Win, Win, de manual".

Las comparaciones futboleras y las referencias internacionales se multiplicaron. Desde Chile llegaba una de las más celebradas: "Aquí hay un portero de apellido Manosalva, desde que nació estaba destinado a ser portero", mientras otro usuario sentenciaba: "Es como jugar de 9 y llamarte Lewangoalski".

El nombre de 'Tao' no es casual y encierra una anécdota llamativa: procede de una conocida serie animada de aventuras, un detalle que aporta un aire casi mítico a su historia personal. Desde muy pequeño, el fútbol fue parte de su vida y su destino bajo palos parecía escrito desde la infancia.

El propio guardameta lo resume con una frase que explica sus inicios. "Nací con un balón en las manos y mi hermano Djibril, en los pies. Él disparaba y yo paraba", cuenta.. Aquellos primeros años los vivió combinando el fútbol con el judo, una disciplina que contribuyó a forjar su agilidad, reflejos y fortaleza mental.

Una trayectoria precoz y de escuela francesa-polaca

Tras su etapa inicial fuera del fútbol francés, regresó al país para iniciar una progresión constante. Pasó por las categorías inferiores del Nancy, donde comenzó a destacar, antes de continuar su formación en clubes como Nimes y Pau, acumulando experiencia y madurez competitiva. Ese crecimiento le abrió las puertas de las selecciones inferiores de Francia. Llegó a ser convocado para el Mundial sub-20, aunque no disputó minutos, una vivencia que suma aprendizaje y refuerza su ambición en un recorrido que sigue apuntando hacia arriba.

Con raíces polacas, su futuro internacional ha generado interés, pero él lo tiene claro. "Sé que Polonia me sigue, pero diré que sí con la única condición de que no tenga ninguna posibilidad de ser seleccionado para la selección francesa, porque ese sigue siendo mi sueño absoluto", asegura. Vestir la camiseta de la absoluta francesa es su gran objetivo.

Tampoco responde al perfil clásico del portero tradicional. Con 1,80 metros de estatura, ha tenido que convivir con dudas externas desde joven. "Me decían que era demasiado bajo. Salía a relucir cada año, pero forjó mi carácter", explicó en una entrevista, dejando claro que esas críticas fortalecieron su personalidad.

Más allá del impacto mediático y del ruido en redes sociales, el Ibiza refuerza su portería apostando por juventud y proyección.