La escena del baile urbano vuelve a encenderse en España con el regreso de Red Bull Dance Your Style, una de las competiciones más disruptivas del panorama global. En su séptima edición, el formato mantiene su esencia: improvisación total, sin coreografías preparadas… y con el público como único juez.

El circuito arrancará con dos paradas clasificatorias clave. La primera tendrá lugar en Madrid el 18 de abril, seguida de Sevilla el 2 de mayo, antes de desembocar en la gran Final Nacional, que se celebrará en Barcelona el 5 de septiembre. Allí se decidirá el representante español que buscará su oportunidad internacional en el Last Chance Cypher previo a la Final Mundial de Zúrich el 24 de octubre.

El acceso a las clasificatorias será abierto: cualquier bailarín podrá inscribirse el mismo día del evento presentándose a las 16:00h para participar en la jam inicial. Solo los mejores avanzarán a las batallas uno contra uno, en formato mixto y all styles, donde los cuatro finalistas de cada ciudad conseguirán su billete para la final en Barcelona.

Red Bull Dance Your Style regresa a España con una gran final en Barcelona / Red Bull

Uno de los grandes atractivos del evento sigue siendo su sistema de votación. A diferencia de otras competiciones, aquí no hay jurado técnico: es el público quien decide quién gana cada batalla. La conexión, la energía y la capacidad de emocionar pesan más que la técnica pura. Si el bailarín consigue levantar al público, avanza; si no, queda eliminado.

Además, la música será totalmente imprevisible. Los participantes, especialistas en disciplinas como hip-hop, popping, locking, house, voguing, afro o dancehall, deberán adaptarse en cuestión de segundos a cualquier tema que suene. Esa mezcla de improvisación, carisma y riesgo convierte cada duelo en una experiencia única tanto para los bailarines como para los espectadores.