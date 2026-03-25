Red Bull Dance Your Style regresa a España con una gran final en Barcelona
El formato más imprevisible del street dance regresa con clasificatorias en Madrid y Sevilla antes de una Final Nacional en Barcelona donde la conexión con el público será la clave para alcanzar la gloria
La escena del baile urbano vuelve a encenderse en España con el regreso de Red Bull Dance Your Style, una de las competiciones más disruptivas del panorama global. En su séptima edición, el formato mantiene su esencia: improvisación total, sin coreografías preparadas… y con el público como único juez.
El circuito arrancará con dos paradas clasificatorias clave. La primera tendrá lugar en Madrid el 18 de abril, seguida de Sevilla el 2 de mayo, antes de desembocar en la gran Final Nacional, que se celebrará en Barcelona el 5 de septiembre. Allí se decidirá el representante español que buscará su oportunidad internacional en el Last Chance Cypher previo a la Final Mundial de Zúrich el 24 de octubre.
El acceso a las clasificatorias será abierto: cualquier bailarín podrá inscribirse el mismo día del evento presentándose a las 16:00h para participar en la jam inicial. Solo los mejores avanzarán a las batallas uno contra uno, en formato mixto y all styles, donde los cuatro finalistas de cada ciudad conseguirán su billete para la final en Barcelona.
Uno de los grandes atractivos del evento sigue siendo su sistema de votación. A diferencia de otras competiciones, aquí no hay jurado técnico: es el público quien decide quién gana cada batalla. La conexión, la energía y la capacidad de emocionar pesan más que la técnica pura. Si el bailarín consigue levantar al público, avanza; si no, queda eliminado.
Además, la música será totalmente imprevisible. Los participantes, especialistas en disciplinas como hip-hop, popping, locking, house, voguing, afro o dancehall, deberán adaptarse en cuestión de segundos a cualquier tema que suene. Esa mezcla de improvisación, carisma y riesgo convierte cada duelo en una experiencia única tanto para los bailarines como para los espectadores.
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