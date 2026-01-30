Recuperada la estatua robada de Seve Ballesteros...¡troceada!

La Guardia Civil anunció la recuperación de la estatua dedicada a Severiano Ballesteros que fue sustraída en Pedreña hace algo más de una semana. La operación culminó con la detención de un joven de 22 años en el barrio santanderino de LaAlbericia, según apuntaba El Diario Montañés.

La escultura, cuyo valor ronda los 30.000 euros, fue localizada en un trastero y, aunque se encontraba fragmentada, los investigadores han confirmado que se conservan todas sus piezas, lo que abre la puerta a una posible restauración.

El robo fue denunciado el pasado 19 de enero por el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, lo que activó de inmediato un dispositivo policial con un objetivo claro: evitar que la obra acabara fundida. Desde el primer momento, esa posibilidad fue considerada una amenaza real, dadas las características del material y el tipo de delito.

Acto vandálico o robo por encargo

Durante los primeros días se manejaron distintas hipótesis, entre ellas un acto vandálico o un robo por encargo. Sin embargo, conforme avanzó la investigación, la opción que cobró mayor fuerza fue la del hurto de metal para su posterior venta como chatarra. Esa línea marcó el rumbo de las actuaciones policiales.

Para cerrar cualquier vía de salida, la Guardia Civil reforzó los controles en chatarrerías, centros de reciclaje y desguaces, no solo en Cantabria, sino también en comunidades limítrofes como Asturias y el País Vasco. Esa presión resultó decisiva para impedir que la estatua fuera colocada en el mercado ilegal.

Tras recuperar todas las piezas, se estudiará si es posible reconstruirla y devolverla a su lugar original / GUARDIA CIVIL

Según la reconstrucción de los hechos, la estatua fue arrancada de su emplazamiento durante la madrugada, entre las tres y las cuatro, y trasladada utilizando dos vehículos. El detenido, vecino de Santander, permanece a disposición judicial, mientras la investigación sigue abierta y no se descarta la implicación de más personas.

Se tratará de reconstruir

Desde el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo han señalado que ahora se abrirá una fase técnica para evaluar el estado de la escultura y determinar si su reconstrucción es viable. El alcalde, Pedro Pérez Ferradas, ha avanzado que en los próximos días se celebrarán reuniones con especialistas, así como con la familia y la fundación del golfista, para decidir los pasos a seguir.

El robo fue denunciado el pasado 19 de enero por el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo donde se encontraba situada / EFE

El suceso ha vuelto a poner de manifiesto el fuerte vínculo entre la figura de Severiano Ballesteros y su municipio natal. Más allá del perjuicio material, el objetivo de las autoridades locales es devolver la estatua a su lugar y preservar la memoria de uno de los grandes referentes del deporte español.