Desvelan el recorrido más salvaje del planeta: así será la Absa Cape Epic 2026

La Absa Cape Epic 2026 ya tiene trazado su camino hacia la leyenda. La prueba más dura y mediática del ciclismo de montaña recorrerá 692 kilómetros con 15.900 metros de desnivel acumulado por los paisajes más salvajes del Cabo Occidental.

Una aventura que pondrá a prueba la resistencia, la técnica y la mente de cada pareja participante, y que consagrará a los más fuertes en el mítico “Libro de las Leyendas”.

El viaje comenzará el 15 de marzo en Meerendal Wine Estate, con un prólogo de 20 kilómetros y 650 metros de ascenso. Un inicio explosivo en los senderos polvorientos de Durbanville, donde la emoción y los nervios marcarán la pauta. Pero será solo el preludio de una semana de auténtico sufrimiento.

El recorrido oficial de 2026 / CAPE EPIC

La primera etapa en Montagu, con 90 kilómetros y 2.150 metros de desnivel, devolverá a los corredores a un terreno icónico casi dos décadas después. Allí, la “Reignition of Tradition” promete romper el pelotón bajo el sol del Klein Karoo. La jornada siguiente, “Out of Sight, Out of Mind”, endurecerá la batalla con 102 kilómetros sin tregua y los interminables ascensos del Ouberg Pass.

El tramo más largo llegará en la tercera etapa, entre Montagu y Greyton: 134 kilómetros de pura épica, donde el viento, las alianzas y la estrategia decidirán el destino de muchos. Y aunque la etapa 4 (“A Country Favourite”) parezca más amable con sus 84 kilómetros, los técnicos senderos de Greyton y la mítica subida del UFO Climb recordarán por qué la Cape Epic no perdona.

El gran coloso será la etapa 5, 128 kilómetros y 2.700 metros de ascenso entre Greyton y Stellenbosch. Bautizada como “The Real Queen”, atraviesa el KatPas, el histórico Gantouw Pass y el temido Lourensford Nek. Es la jornada que separa a los valientes de los inmortales.

En los dos últimos días, la acción se concentrará en los senderos de Stellenbosch, cuna del mountain bike sudafricano. El sábado 21 de marzo, “The Home of Mountain Biking” ofrecerá 76 kilómetros técnicos y espectaculares por Botmaskop, Banhoek y Porcupine. Y el domingo 22, la “Grand Finale” pondrá el broche con 58 kilómetros de puro espectáculo por los trails de Jonkershoek, entre el clamor del público.

De Meerendal a Stellenbosch, la Absa Cape Epic 2026 volverá a ser una prueba de carácter, compañerismo y resistencia absoluta. Una carrera donde cada subida será un desafío, cada bajada una recompensa y cada línea de meta una victoria personal.