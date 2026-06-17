La Real Federación Española de Patinaje y la marca deportiva Hummel firman un histórico acuerdo de patrocinio técnico

La Real Federación Española de Patinaje y la prestigiosa marca deportiva danesa Hummel han oficializado un ambicioso acuerdo comercial estratégico. Mediante esta alianza, Hummel se convierte en el patrocinador técnico oficial exclusivo de la federación. La marca vestirá a todas las selecciones nacionales absolutas y de categorías inferiores de las distintas disciplinas de la RFEP, incluyendo a hockey patines, hockey línea, patinaje artístico, patinaje de velocidad, inline freestyle, skate cross, alpino en línea, scooter, roller freestyle y descenso.

Este acuerdo une a dos entidades líderes en sus respectivos sectores. La RFEP es una de las federaciones más laureadas del deporte español, con un palmarés que acumula decenas de títulos mundiales y europeos. Por su parte, Hummel aporta más de un siglo de historia, reconocimiento global y una reputación consolidada en el diseño de ropa técnica de alto rendimiento y moda deportiva sostenible. La alianza promete elevar la imagen internacional de los combinados nacionales con diseños exclusivos que fusionan identidad, innovación y la máxima calidad textil.

Declaraciones del presidente de la RFEP, Carmelo Paniagua:

"Este acuerdo con Hummel marca un hito histórico para el patinaje español. Nos asociamos con una marca de prestigio internacional que comparte nuestros valores de excelencia, esfuerzo y constante superación. Nuestras selecciones nacionales son referentes mundiales y merecen vestir una equipación que combine la más alta tecnología textil con un diseño innovador. Estamos convencidos de que esta alianza aportará un plus de rendimiento a nuestros deportistas y nos acompañará en el camino hacia nuevos éxitos y títulos internacionales."

Declaraciones del presidente de Hummel Iberica Sport & Fasihon, Jose García;

"Es un absoluto orgullo para Hummel vestir a una de las federaciones más laureadas y respetadas del deporte español. El patinaje y sus distintas disciplinas representan dinamismo, pasión y comunidad, valores que forman parte del ADN de nuestra marca. Este acuerdo estratégico nos permite consolidar nuestra presencia en el deporte de alta competición. Nos comprometemos a poner toda nuestra innovación técnica y nuestro diseño al servicio de los atletas españoles para ayudarles a seguir haciendo historia sobre ruedas."

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La presentación oficial de las nuevas equipaciones que lucirán las selecciones españolas tendrá lugar en un acto institucional previo al próximo mundial que se celebra en Asunción, Paraguay, en la primera quincena de octubre, este evento contará con la presencia de destacados deportistas de la federación.