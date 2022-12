Así ha reaccionado el mundo ante la muerte de Pelé

Estos son algunos de los principales comentarios que ha suscitado el fallecimiento de una de las mayores estrellas de la historia del fútbol

El Real Madrid, a través de un comunicado oficial, lamentó "profundamente" la muerte de Pelé y expresó sus condolencias a sus familiares, seres queridos, clubes y Confederación Brasileña por la desaparición "de uno de los grandes jugadores de todos los tiempos".

"La leyenda Pelé permanecerá para siempre en la memoria de todos los que aman este deporte y su legado le convierte en uno de los grandes mitos del fútbol mundial", apuntó el club presidido por Florentino Pérez en el citado comunicado.

Además, la entidad madridista recordó los tres campeonatos del mundo que consiguió Pelé en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970, así como los logros que firmó en el Santos, club en el que desarrolló prácticamente toda su carrera.

"Con el Santos F. C., club en el que jugó durante casi dos décadas, ganó 2 Copas Libertadores, 2 Intercontinentales y 6 veces el Brasileirão, entre otros muchos títulos; y con el New York Cosmos conquistó 1 North American Soccer League", señaló el Real Madrid.

"Durante toda su carrera deportiva marcó un total de 1.282 goles y fue 113 veces internacional con Brasil. Pelé ha fallecido hoy a los 82 años. Descanse en paz", concluyó el Real Madrid.

El Barcelona, a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, lamentó "profundamente" la muerte de Pelé, fallecido este jueves en Brasil a causa de las complicaciones de un cáncer que no pudo superar.

"El Barça lamenta profundamente la muerte del "Rei" Pelé, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Con él, el fútbol se hizo más grande. Descanse en paz", escribió el club azulgrana en sus redes sociales.

Un minuto de silencio

LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunciaron este jueves que los próximo partidos de LaLiga Santander y del ámbito federativo tendrán un minuto de silencio en señal de luto por la muerte del astro brasileño Pelé.

"LaLiga y la RFEF han acordado un minuto de silencio para mostrar sus condolencias ante el fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento 'Pelé'", anunció la patronal en un comunicado poco después de conocerse la muerte del tres veces campeón del mundo, ingresado desde hace un mes en un hospital de Sao Paulo.

"Como señal de respeto, se guardará un minuto de silencio en todos los partidos que restan por disputarse de la jornada 15 de LaLiga Santander. El fútbol profesional se suma así a las muestras de condolencia y duelo ante el fallecimiento de uno de los grandes jugadores de la historia", añade.

Por su parte, la RFEF expresó también su dolor y anunció el homenaje en los partidos federados. "La Real Federación Española de Fútbol lamenta profundamente la pérdida de Pelé, una leyenda del fútbol que marcó una época y cuyo legado será eterno", apuntó.

"Para recordar su figura y honrar un homenaje a uno de los más grandes de todos los tiempos, la Real Federación Española de Fútbol decreta un minuto de silencio en todos los encuentros de ámbito federativo", añadió.

Messi se despide de Pelé: "Descansa en paz"

El astro argentino Leo Messi despidió este jueves a Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', fallecido a los 82 años, a través de un escueto mensaje en sus redes sociales en el que escribió un "descansa en paz" acompañado de dos fotos junto a él y otra de un joven 'O Rei' en sus tiempos como jugador.

"Descansa en paz, @pele", escribió el capitán de la Albiceleste en sus cuentas oficiales de redes como Facebook, Instagram y Twitter.

Y agregó dos instantáneas en las que se les ve juntos durante una gala del Balón de Oro de hace unos años, así como otra de Pelé celebrando un triunfo aún como jugador.

En los últimos años, numerosas han sido las oportunidades en las que el fallecido icono del fútbol ha manifestado su admiración por Messi, la última hace apenas 11 días, cuando, ya hospitalizado, felicitó a Argentina por lograr su tercera Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final.

"Felicitaciones Argentina, seguro que Diego está sonriendo ahora", escribió el tres veces campeón mundial en Instagram, en referencia a Maradona, fallecido en noviembre de 2020.

En ese mismo mensaje, Pelé hizo un reconocimiento a la trayectoria de Messi: "@leomessi venciendo su primera Copa Mundial como era merecido por su trayectoria", dijo la estrella brasileña.

Anteriormente, en noviembre de 2021, O Rei felicitó al delantero argentino tras sumar su séptimo Balón de Oro, "un homenaje justo" para un "talento impar", según dijo.

Dos meses antes, lo había hecho por haber superado su récord de máximo goleador en partidos oficiales de selecciones, y en diciembre de 2020, el exfutbolista alabó a Messi, entonces aún delantero del Barcelona, luego de que igualara su récord de jugador con más goles anotados por un mismo club: 643.

"Historias como la nuestra, de amor al mismo club por tanto tiempo, infelizmente serán cada vez más raras en el fútbol. Yo te admiro mucho, Messi", afirmó 'el Rey' y tres veces campeón mundial con Brasil en un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram junto a una fotografía del argentino festejando uno de sus goles.

Cristiano: "Pelé es un referente ayer, hoy y siempre"

Cristiano Ronaldo, exjugador de Real Madrid, Manchester United y Juventus, lamentó este jueves el fallecimiento de Pelé y aseguró que el brasileño "es un referente ayer, hoy y siempre".

A través de un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, el futbolista portugués mandó su "más sentido pésame" a todo Brasil "y en particular" a la familia de Edson Arantes do Nascimiento.

"Un mero 'adiós' al eterno rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza a todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, un referente ayer, hoy y siempre", escribió.

"El amor que siempre me demostraste fue recíproco en cada momento que compartimos incluso desde la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá para siempre en todos y cada uno de nosotros, amantes del fútbol. Descansa en paz Rey Pelé", destacó Cristiano.

Lewandowski: "El mundo del fútbol perdió un héroe"

El polaco Robert Lewandowski, delantero del Barcelona y capitán de la selección de su país, aseguró que "el mundo del fútbol perdió un héroe" con el fallecimiento del brasileño Pelé.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Lewandowski, uno de los mejores goleadores del mundo de los últimos tiempos, indicó: "Descanse en paz Campeón. El cielo tiene una nueva estrella".

Rest in peace Champion 🙏🏼

Sergio Ramos: una "leyenda histórica" se queda "corto"

Sergio Ramos, futbolista del París Saint-Germain, lamentó este jueves el fallecimiento de Pelé y aseguró que "hablar" del jugador brasileño como una "figura" o una "leyenda histórica" se queda "corto".

A través de su cuenta oficial de Twitter, el exjugador del Real Madrid, junto a una fotografía en la que aparece junto a Pelé, lanzó unas sentidas palabras por la muerte de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

"Hablar de leyenda o de figura histórica se queda corto. Simplemente, se nos ha ido O'Rei. El fútbol te recordará siempre. Descansa en paz, Pelé", escribió Ramos.

Hablar de leyenda o de figura histórica se queda corto. Simplemente, se nos ha ido #ORei. El fútbol te recordará siempre. Descansa en paz, Pelé.

El presidente de la UEFA muestra sus condolencias

El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, se sumó al dolor por el fallecimiento del jugador brasileño Edson Arantes do Nascimento "Pelé", del que aseguró "jugó un papel pionero en el ascenso del fútbol hasta convertirse en el deporte más popular del mundo".

"Nos entristece profundamente escuchar la pérdida de Pelé, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos", señaló Ceferin en declaraciones difundidas por la Federación Europea de Fútbol (UEFA).

"Fue la primera superestrella mundial y gracias a sus logros, dentro y fuera del campo, desempeñó un papel pionero en el ascenso del fútbol hasta convertirse en el deporte más popular del mundo. Lo extrañaremos mucho. En nombre de la comunidad del fútbol europeo, descansa en paz, Pelé", concluyó Ceferin.

Zidane: "Eterno Rey Pelé"

Zinedine Zidane, Balón de Oro en 1998 y líder de la selección francesa que ganó aquel Mundial, dejó un conciso mensaje en su cuenta de Instagram para homenajear a Pelé: "Eterno Rei Pelé", escribió "Zizou" en portugués.

Junto al mensaje, colgó una legendaria foto del número 10 de Brasil en la que, durante la final del Mundial de 1970 ante Italia, se abrazaba a Jairzinho, número 7, para celebrar el primer gol en ese encuentro mientras levantaba el brazo derecho con el puño cerrado como gesto de victoria.

Romário: "Brasil le dice adiós a uno de sus hijos más ilustres"

El exfutbolista Romário de Souza Faria se despidió este jueves de Edson Arantes do Nascimiento 'Pelé' con un mensaje en el cual aseguró que "Brasil le dice adiós a uno de sus hijos más ilustres".

Romário, quien ocupa un escaño en el Senado, aseguró que Pelé, quien falleció este jueves por complicaciones de un cáncer de colon, "hizo que el mundo se postrarse ante su talento" y "llevó al fútbol brasileño al altar de los dioses".

Pelé "inspiró a generaciones de deportistas y merece todos los homenajes", agregó el exinternacional brasileño, quien no tuvo entre sus amigos al fallecido astro, con quien se implicó en diversas polémicas.

Una de las más recordadas, en 2005, fue después de que Pelé consideró que Romário, quien en la época jugaba en el Vasco da Gama y tenía 39 años, debía retirarse pues hacía tiempo que no rendía en el campo.

"Pelé callado es un poeta. Cuando abre la boca solo dice mierda. Tendría que tener un zapato en la boca", respondió Romário en su momento.

Nadal: "Hoy es un día triste para el mundo del deporte"

El tenista español Rafael Nadal, ganador de veintidós títulos de Grand Slam, se sumó a las muestras de dolor por la muerte del futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento "Pelé", que falleció este jueves a los 82 años en Sao Paulo.

Hoy se vuelve a ir un grande del deporte mundial. Un día triste para el mundo del fútbol, para el mundo del deporte. Su legado siempre quedará.



No le vi jugar, no tuve esa suerte, pero siempre me enseñaron y me dijeron que fue el Rey del fútbol.



"Hoy se vuelve a ir un grande del deporte mundial. Un día triste para el mundo del fútbol, para el mundo del deporte. Su legado siempre quedará", señaló Nadal en un mensaje difundido a través de las redes sociales.

"No le vi jugar, no tuve esa suerte, pero siempre me enseñaron y me dijeron que fue el Rey del fútbol", concluyó el tenista español.

Usain Bolt: "Una leyenda del deporte"

El exatleta jamaicano Usain Bolt, ganador de once títulos mundiales y ocho olímpicos como velocista, lamentó este jueves el fallecimiento de Pelé y con un escueto mensaje ensalzó la figura del futbolista brasileño.

"Una leyenda del deporte. Descanse en paz, rey Pelé", escribió en su cuenta oficial de Twitter junto a una fotografía en la que aparece abrazando al astro brasileño.

A Sporting Legend.



El Manchester se suma a los homenajes

El Manchester City, vigente campeón de la Liga inglesa, se sumó a las muestras de dolor por la muerte del jugador brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', que falleció este jueves a los 82 años en Sao Paulo.

"El Manchester City se entristece al conocer el fallecimiento de la leyenda brasileña Pelé, uno de los grandes de todos los tiempos que tanto hizo por el deporte rey. Que descanse en paz", indicó el club inglés en un mensaje difundido a través de las redes sociales.

Rest in peace, Pele.



