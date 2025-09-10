El RCG El Prat tendrá un torneo del DP World Tour en 2026

El DP World Tour dio a conocer este miércoles el calendario del circuito de cara a la próxima temporada, coincidiendo con el torneo que se disputa en Wentworth, y confirmó que el RCG El Prat acogerá un torneo de la próxima temporada, concretamente del 7 al 10 de mayo próximo.

El Estrella Damm Catalunya Championship entra en el calendario del principal circuito europeo como parte del acuerdo alcanzado para la organización de la Ryder Cup 2031 en Camiral Golf.

En ese acuerdo, está previsto que se disputen cinco torneos en suelo catalán en los próximos años, entre 2026 y 2030 incluido. Las ediciones de 2028, 29 y 2030 tienen previsto celebrarse ya en el recorrido del resort gerundense, aunque debían acomodarse dos torneos en 2026 y 207.

Jim Morrison fue el último ganador en el RCG El Prat, en 2015 / DP

El Prat, primera parada en 2026

De momento, el acuerdo cerrado es con el RCG El Prat el próximo año y Empordà Golf podría ser el siguiente en acoger el torneo del DP World Tour en 2027. Será una gran oportunidad de volver a disfrutar en Catalunya del un torneo del DP World Tour, que tendrá continuidad en los próximos años y los tres últimos, previstos en Camiral Golf, cuando se defina el recorrido para el Ryder Cup.

Los 18 hoyos que acogerán el torneo que mide a estadounidenses y europeos debe salir de los dos recorridos existentes, el Tour y el Stadium, aunque no se descarta que pueda haber sorpresa y finalmente se acabe realizando un tercer recorrido en los terrenos que ya son propiedad de Camiral Golf.

Además del Estrella Damm Catalunya Championship, España acogerá un torneo más de la temporada 2026, el Open de España, que volverá a celebrarse en el mes de octubre, del 8 al 11, en el Club de Campo Villa de Madrid.