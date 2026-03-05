El RCG El Prat, con más de un siglo al servicio del golf europeo, protagonista del DP World Tour en mayo

El Estrella Damm Catalunya Championship inicia su andadura en uno de los clubes señeros del golf español: el Real Club de Golf El Prat. Con más de un siglo de historia y la experiencia de haber organizado más de 250 torneos, el club barcelonés recibe de nuevo al DP World Tour consolidado como un referente europeo y dispuesto a agrandar el legado de su centenaria historia.

Fundado en 1912 como Barcelona Golf Club y renombrado después como Golf Club de Pedralbes, contó inicialmente con un recorrido de nueve hoyos situados en la zona alta de Barcelona. El crecimiento de la ciudad y la incipiente popularidad de este deporte obligaron a buscar una nueva ubicación que se encontró en El Prat de Llobregat, de donde tomó su nombre definitivo.

El prestigioso arquitecto Javier Arana diseñó el nuevo recorrido que se inauguró a finales de 1955. Un año después albergó el Open de España de 1956, torneo que supuso un punto de inflexión en la proyección internacional del Club.

Ocho ediciones del Open de España

Las instalaciones de El Prat fueron el escenario de ocho ediciones del Open de España, con ganadores como Peter Alliss (1956), Peter Thompson (1959), Guy Wolstenholme (1963), Dale Hayes (1971), Brian Barnes (1978), Severiano Ballesteros (1981), Thomas Bjørn (1998) y Jarmo Sandelin (1999).

A estos torneos se sumaron otras pruebas internacionales en las que compitieron los mejores jugadores del momento como Arnold Palmer, Gary Player, Raymond Floyd, Tony Jacklin, Tom Watson o Severiano Ballesteros. Algunas de estas citas fueron la Copa Barcelona 1977 (Tom Watson) y las dos ediciones del torneo por invitación Johnnie Walker Trophy que ganaron Lee Trevino y Peter Jacobsen en 1980 y 1982.

En la década de los 80, el Club mantuvo una presencia muy destacada en el calendario del European Tour gracias también al Sanyo Open que se celebró entre 1983 y 1986, con ganadores como Des Smyth, Sam Torrance, Severiano Ballesteros y José María Olazábal; y al Torras Hostench Barcelona Open que ganó David Whelan en 1988.

Seve Ballesteros, en el Sanyo Open de 1985, en el RCG El Prat / DPWT

Traslado a Terrassa

La ampliación del aeropuerto de Barcelona obligó al Club a buscar una nueva ubicación que se encontró en la finca de Bonvilar, un terreno de 220 hectáreas situado en el corredor ecológico que une el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac y el Parc Natural de Collserola, entre Terrassa y Sabadell.

El campeón australiano Greg Norman fue el encargado de diseñar los 45 hoyos que componen el club actual, inaugurado en 2003. Destaca por su exigencia y belleza el recorrido Rosa que será el escenario del Estrella Damm Catalunya Championship del 7 al 10 de mayo.

Las nuevas instalaciones se estrenaron como sede del DP World Tour con el Open de España de 2011, una edición marcada especialmente en el recuerdo de todos los aficionados porque durante su celebración se produjo el triste fallecimiento de Severiano Ballesteros. Thomas Aiken fue el ganador aquel año y el inglés James Morrison se impuso en 2015

Más de 250 torneos en el club

El Estrella Damm Catalunya Championship se suma a los más de 250 torneos albergados en el Club a lo largo de su historia, tanto los encuadrados en los distintos circuitos profesionales masculinos y femeninos como las numerosas pruebas amateur de élite.

Como explica el presidente del Comité de Competición del Real Club de Golf El Prat, Bruno Rosal Garcigoy, “el club se ha identificado siempre con la alta competición y desde sus inicios ha aportado jugadores a todos los equipos nacionales. Somos el club más laureado en el Interclubes de España y a nivel profesional muchos socios han participado en el European Tour/DP World Tour”.

En su opinión, la celebración de este nuevo torneo contribuirá a seguir fomentando la afición entre los más pequeños. “Los niños siempre han visto jugar en el club a los mejores jugadores del momento y con esta nueva prueba que albergamos mantenemos la tradición”.

El Estrella Damm Catalunya Championship, torneo del DP World Tour valedero para la Race to Dubai y primera prueba del European Swing, se celebra gracias a la imprescindible colaboración del Real Club de Golf El Prat, está patrocinado por Estrella Damm y dará inicio al Road to 2031 Ryder Cup, trayecto que finalizará en la Ryder Cup de 2031 que se celebrará en Camiral.