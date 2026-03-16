Un Rayo con 10 iguala en el último instante al Levante, que ve escapar la salvación

Un gol en el tiempo añadido del senegalés Pathé Ciss dio un punto al Rayo Vallecano ante el Levante (1-1), que vio esfumarse una victoria que tuvo en su mano con el gol del canterano Carlos Espí antes del descanso y después de que los franjirrojos jugaran casi toda la segunda parte con diez por la expulsión por doble amarilla del defensa Mendy.

El conjunto vallecano, con más pasión que juego, se rehizo del golpe anímico por la inferioridad numérica y porfió hasta el último minuto para arañar un punto que aleja al equipo valenciano de su aspiración de acercarse a la permanencia, que le queda a cinco.

Los de Luis Castro daban por hecha su primera victoria a domicilio en dos meses y medio a la vista del dominio que habían ejercido durante buena parte del encuentro, pero todo lo construido se derribó en un suspiro con el tanto de Ciss, revisado por el VAR por una posible mano que el colegiado riojano César Soto Grado no vio justificada.

El encuentro discurrió lejos de la lógica a la vista de que los granotas fueron los que tuvieron el juego y las ocasiones y el Rayo fue el que soportó los problemas, en uno de sus peores partidos de la temporada que no impidió prolongar su racha de seis partidos invicto.

Ante lo apretado del calendario y con la vista puesta en el próximo jueves en la vuelta de octavos de la Liga Conferencia ante el Samsunspor, Iñigo Pérez revolucionó el once con ocho cambios respecto a la ida contra el equipo turco para dar respiro a su espina dorsal.

A quien renovó su confianza fue al brasileño Alemao, bigoleador ante los otomanos, quien esta vez pasó inadvertido.

En el Levante, Luis Castro, con un buen puñado de bajas, optó por un solo un mediocampista nato, Oriol Rey, y con un póker de puntas, con Iker Losada, Tunde, Iván Romero y Espí, como señal de las urgencias de su equipo por puntuar.

Los primero minutos fueron de acoplamiento, con poca fluidez en el juego, y el único protagonismo lo asumió el colegiado Soto Grado, a quien le tuvieron que ajustar el cableado de su micrófono y su cámara.

En el minuto 9, llegó un primer sobresalto con un remate de cabeza de Iván Romero a la salida de una falta que no se fue lejos del palo corto.

El Rayo no quiso ser menos y al poco asomó en el área con un pase al área que Alemao dejó con pasar con astucia para que lo rematara alto Pedro Díaz desde el punto de penalti.

Con el paso de los minutos, el Levante cogió ritmo, en particular, por la derecha, donde Víctor García fue un quebradero de cabeza para 'Pacha' Espino.

De sus botas, tras un pase al espacio de Oriol Rey, llegó el pase a media altura a Espí que el joven canterano no pudo rematar con comodidad en otra opción clara a la media hora del partido.

Con un Rayo anodino, los granotas no cejaron y, de nuevo por la banda diestra encontraron el camino al gol en el minuto 41.

Un pase de Iker Losada encontró a Espí, que con un cabezazo soberbio, firmó su cuarto tanto en las últimas tres jornadas y el quinto en la temporada.

La nueva perla del Levante se pudo ir con un doblete al descanso, pero de nuevo su remate por arriba lo detuvo Batalla, sin que Toljan sacara beneficio del rechace.

En vista de que el equipo alternativo no dio resultado, Iñigo Pérez inyectó energía con la entrada de Álvaro García y el marroquí Ilias Akhomach para tratar de generar un electrochoque.

Parecía que el dominio del partido viraba cuando, en el minuto 53, Mendy falló en el control y al ver cómo se escapaba Iker Losada, paró el balón con la mano, lo que le costó la segunda amarilla.

Con diez, el Rayo se descontroló y le puso pasión al tiempo que veía que el Levante perdía el control que había ejercido en igualdad de condiciones. Tuvo nuevas ocasiones para sentenciar de la mano de Paco Cortés y Víctor García, pero las desaprovecharon.

Cuando los granotas parecían despreocupados al considerar que tenían atado el partido, el destino del partido giró de golpe.

Después de un par de avisos y cuando se acaba el tiempo añadido, un centro a la desesperada del Rayo desde la izquierda lo peinó Lejeune y Ciss, atento al rechace, remató solo en el área pequeña ante la locura vallecana.

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El VAR revisó la acción, pero sin éxito para el Levante, que vio escapar dos puntos decisivos en su lucha titánica por la salvación.