Raúl Chapado hace balance y se rinde ante María Pérez

María Pérez ha sido la gran estrella del atletismo español en una temporada en la que revalidó en Tokio los títulos mundiales de 20 y 35 kilómetros marcha que conquistó hace dos años en la Plaza de los Héroes de Budapest. La granadina vive momentos de gloria tras recibir el domingo en Mónaco el premio de World Athletics a la mejor atleta de 2025 en las pruebas fuera del estadio.

La de Orce estuvo acompañada en el Principado por Raúl Chapado (presidente de la Federación Española de Atletismo, RFEA), por Jacinto Garzón (su entrenador), por el marchador Diego García y, como siempre entre bambalinas, por la jefe de prensa federativa, Paloma Monreal.

Feliz por un logro que encumbra al atletismo español y debe servir para relanzar a una marcha denostada que él debe defender como vicepresidente de World Athletics, el extriplista se rindió a la premiada. "Es un gran reconocimiento a su carrera, pero sobre todo a la marcha española. Ella es la gran capitana. Quiero felicitarla a ella, a Jacinto y a todo el equipo", explicó en declaraciones difundidas por la RFEA en sus redes sociales.

Raúl Chapado, en la reciente Gala Valores de SPORT / VALENTÍ ENRICH / DANI BARBEITO

"Quiero seguir ensalzando la figura de María Pérez. Somos unos privilegiados por poder vivir esta época del atletismo español, pero sobre todo de María, porque ha demostrado que por encima de las dificultades, de los retos que se le vienen encima, es apreciada no solo por supuesto a nivel español, sino también a nivel mundial y eso tiene mucho valor", insistió Chapado.

Después de relevar a José María Odriozola en la presidencia en noviembre de 2016 tras el ciclo olímpico que concluyó en los Juegos de Río de Janeiro y ser reelegido dos veces, el abulense seguirá el frente de la RFEA hasta después de los Juegos de Los Ángeles en 2028... si antes no hay novedades en World Athletics.

Su balance de 2025 es muy positivo. "Ha sido un año fantástico, aunque nos queda todavía el reto del Campeonato de Europa de Cross (14 de diciembre en Lagoa, Portugal). Como presidente, nunca pensé que podría vivir el orgullo de ver a María ahí arriba y al atletismo español tan arriba. Y que seamos una de las Federaciones con más prestigio a nivel mundial. Es un trabajo de todos", recalcó.

Raúl Chapado, exigente... pero muy satisfecho / RFEA - SPORTMEDIA

Chapado tuvo palabras cálidas "para los atletas, los entrenadores, los clubes, las federaciones y para todo aquel que quiera aportar su granito de arena. Todo el atletismo español debe sentirse muy orgulloso del trabajo de los últimos cinco, seis o siete años. Esto nos tiene que dar energías renovadas para afrontar los nuevos retos que nos vienen, que son muchos e importantes".

La Federación Española de Atletismo estuvo nominada otra vez al premio de la mejor del mundo, quie recayó en China. "De los últimos cuatro años, hemos estado tres ahí peleando por ser una de las mejores federaciones del mundo y yo me siento muy orgulloso por estar nominado, por el trabajo que hace todo el equipo de la RFEA, por el trabajo de las federaciones y de los clubes", dijo.

"Lo más importante no es ser la mejor, sino ser un referente para muchas federaciones en competición, en resultados en organización y en innovación y ahí somos un referente. Esto debe servirnos para que sepamos que la única forma de estar ahí arriba es ser muy exigentes con nosotros mismos. Competir con los mejores también nos obliga a dar lo mejor de nosotros", concluyó.