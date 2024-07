Rakuten estrena un documental sobre la inclusión LGTBI en el mundo del deporte

La plataforma Rakuten TV estrena este 18 de julio la producción original "We all Play" (Todos jugamos), un documental sobre la inclusión LGTBI en el deporte, un mundo donde lo no normativo está especialmente silenciado.

El documental, que se estrena a escasos días del inicio de los JJ.OO. de París, está dirigido por el español Pablo de la Chica y pretende mostrar "las inspiradoras historias de atletas que desafían todo tipo de obstáculos hasta los valientes relatos de aquellos que han luchado por su derecho a competir en igualdad de condiciones", ha explicado Rakuten en un comunicado.

El audiovisual reflexiona sobre el hecho de que, aunque el deporte suele representar ideales de igualdad, justicia, perseverancia, disciplina e integridad, la realidad es que ser gay, lesbiana o transgénero suele ser todavía "tabú" en el terreno de juego.

Según los datos de los que se hace eco el documental, el 20 % de las personas identificadas como del colectivo LGBTQIA+ se abstienen de participar en el deporte de élite debido a su condición. Y es que, como se explica en el documental, algunos jugadores que salen del armario han sufrido estigma, acoso, pérdida de patrocinios, etc.

Algunos de los deportistas que comparten su experiencia en "We all play" son el primer jugador de rugby All Black que hizo pública su homosexualidad, Campbell Johnston; la portera de fútbol abiertamente lesbiana del Atlético de Madrid, Lola Gallardo; la atleta transgénero Valentina Petrillo; el jugador de fútbol americano Michael Sam o la boxeadora mexicana Alejandra Jiménez.