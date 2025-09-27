Golf
Rahm vuelve a la acción este sábado en la Ryder con su pareja más fiable
El golfista vasco y Tyrrell Hatton volverán a jugar juntos este sábado por la mañana en los foursomes aunque en el tercer partido del día, con el objetivo de seguir sumando para Europa
Lo que funciona, no se toca. Ese es el lema del capitán europeo de la Ryder, Luke Donald, que ha decidido que su pareja más fiable, y las otras tres de la matinal en Bethpage Black, vuelven a jugar juntas en la sesión de los foursomes, que tan buen resultado dio el viernes y que ha llevado a Europa a liderar la Ryder con tres puntos de renta (2.5 a 5,5)..
Y es que Jon Rahm volverá a la acción acompañado de su fiel escudero y compañero en la Legión XIII, que volvió a demostrar una gran fiabilidad y un gran entendimiento en los golpes alternos, para repetir esta mañana.
A diferencia del viernes, esta vez saldrán en el tercer turno y tendrán como rivales a otra pareja muy solvente estadounidense, Xander Schauffele y Patrick Cantlay, por lo que no se prevee un duelo nada fácil para los europeos.
Estados Unidos, a por todas
La mañana arrancará con los estadounidenses Bryson DeChambeau-Cameron Young, ante Matt Fitzpatrick-Ludvig Äberg (7:10 de la mañana, 13:10 en España) Le seguirá el duelo entre los norteamericanos Harris English-Collin Morikawa, que se las verán ante Rory McIlroy-Tommy Fleetwood (7:26, 13:26 en España), al que seguirá el duelo del vasco con el inglés.
Finalmente, cerrará la sesión matinal, a partir de las 7:58 de la mañana, hora local, la pareja Russell Henley-Scottie Scheffler ante los europeos, Robert MacIntyre y el noruego Viktor Hovland.
Veremos si mantener los mismos emparejamientos de la primera jornada le vuelve a dar réditos a Europa que, de momento, lidera el marcador y el objetivo es mantenerlo hasta los individuales de este domingo, cuando se decidirá esta 45ª Ryder Cup.
