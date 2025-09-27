Rahm vuelve a la acción este sábado en la Ryder con su pareja más fiable

Lo que funciona, no se toca. Ese es el lema del capitán europeo de la Ryder, Luke Donald, que ha decidido que su pareja más fiable, y las otras tres de la matinal en Bethpage Black, vuelven a jugar juntas en la sesión de los foursomes, que tan buen resultado dio el viernes y que ha llevado a Europa a liderar la Ryder con tres puntos de renta (2.5 a 5,5)..

Y es que Jon Rahm volverá a la acción acompañado de su fiel escudero y compañero en la Legión XIII, que volvió a demostrar una gran fiabilidad y un gran entendimiento en los golpes alternos, para repetir esta mañana.

A diferencia del viernes, esta vez saldrán en el tercer turno y tendrán como rivales a otra pareja muy solvente estadounidense, Xander Schauffele y Patrick Cantlay, por lo que no se prevee un duelo nada fácil para los europeos.

Fitzpatrick y Äberg también quieren sumar de nuevo para Europa en la matinal en Nueva York / RYDER

Estados Unidos, a por todas

La mañana arrancará con los estadounidenses Bryson DeChambeau-Cameron Young, ante Matt Fitzpatrick-Ludvig Äberg (7:10 de la mañana, 13:10 en España) Le seguirá el duelo entre los norteamericanos Harris English-Collin Morikawa, que se las verán ante Rory McIlroy-Tommy Fleetwood (7:26, 13:26 en España), al que seguirá el duelo del vasco con el inglés.

El número uno del mundo, Scottie Scheffler, no está brillando en esta Ryder y debe reaccionar este sábado / RYDER

Finalmente, cerrará la sesión matinal, a partir de las 7:58 de la mañana, hora local, la pareja Russell Henley-Scottie Scheffler ante los europeos, Robert MacIntyre y el noruego Viktor Hovland.

Veremos si mantener los mismos emparejamientos de la primera jornada le vuelve a dar réditos a Europa que, de momento, lidera el marcador y el objetivo es mantenerlo hasta los individuales de este domingo, cuando se decidirá esta 45ª Ryder Cup.