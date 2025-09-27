Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Rahm vuelve a la acción este sábado en la Ryder con su pareja más fiable

El golfista vasco y Tyrrell Hatton volverán a jugar juntos este sábado por la mañana en los foursomes aunque en el tercer partido del día, con el objetivo de seguir sumando para Europa

Rahm y Hatton esperan celebrar un nuevo punto para Europa en los foursomes matinales del sábado / RYDER

Ramon Palomar

Lo que funciona, no se toca. Ese es el lema del capitán europeo de la Ryder, Luke Donald, que ha decidido que su pareja más fiable, y las otras tres de la matinal en Bethpage Black, vuelven a jugar juntas en la sesión de los foursomes, que tan buen resultado dio el viernes y que ha llevado a Europa a liderar la Ryder con tres puntos de renta (2.5 a 5,5)..

Y es que Jon Rahm volverá a la acción acompañado de su fiel escudero y compañero en la Legión XIII, que volvió a demostrar una gran fiabilidad y un gran entendimiento en los golpes alternos, para repetir esta mañana.

A diferencia del viernes, esta vez saldrán en el tercer turno y tendrán como rivales a otra pareja muy solvente estadounidense, Xander Schauffele y Patrick Cantlay, por lo que no se prevee un duelo nada fácil para los europeos.

Fitzpatrick y Äberg también quieren sumar de nuevo para Europa en la matinal en Nueva York / RYDER

Estados Unidos, a por todas

La mañana arrancará con los estadounidenses Bryson DeChambeau-Cameron Young, ante Matt Fitzpatrick-Ludvig Äberg (7:10 de la mañana, 13:10 en España) Le seguirá el duelo entre los norteamericanos Harris English-Collin Morikawa, que se las verán ante Rory McIlroy-Tommy Fleetwood (7:26, 13:26 en España), al que seguirá el duelo del vasco con el inglés.

El número uno del mundo, Scottie Scheffler, no está brillando en esta Ryder y debe reaccionar este sábado / RYDER

Finalmente, cerrará la sesión matinal, a partir de las 7:58 de la mañana, hora local, la pareja Russell Henley-Scottie Scheffler ante los europeos, Robert MacIntyre y el noruego Viktor Hovland.

Veremos si mantener los mismos emparejamientos de la primera jornada le vuelve a dar réditos a Europa que, de momento, lidera el marcador y el objetivo es mantenerlo hasta los individuales de este domingo, cuando se decidirá esta 45ª Ryder Cup.

