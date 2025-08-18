Rahm: “Con el tiempo estaré orgulloso por lo conseguido”

Jon Rahm vivió con alegría su triunfo en el ranking del LIV Golf, aunque también tuvo que admitir, que la felicidad no fue completa. “Sé que se supone que debo estar feliz, es un gran momento. Pero no me siento del todo bien después de terminar el año perdiendo dos playoffs”, ha reconocido Jon, siempre ambicioso.

“Poder ganar la temporada sin haber conquistado ningún torneo… sé que con el tiempo estaré orgulloso de ello. Aunque uno podría argumentar que Joaquín, con cinco victorias, merecía más este título”, ha señalado el de Barrika.

Nadie pone en duda su capacidad competitiva que le llevó a firmar ese vueltón final, aunque no lograra el triunfo parcial. “Siempre ha estado en mi ADN luchar hasta el final en cada torneo. Lo he dicho muchas veces: quedar el 32º es mejor que el 33º", explicaba en ruda de prensa posterior.

David Puig felicita a Rahm al final de la vuelta después de compartir juntos los últimos 18 hoyos junto a Niemann / LIV

Buenos domingos

"Con esa mentalidad, he podido tener muchos buenos domingos y terminar sumando puntos clave”, aseguró el vasco que se llevó un precioso anillo al estilo NBA y acabó rociandose leche por encima como manda la tradición en Indianápolis.

“El del año pasado está guardado en un lugar seguro. Nunca lo mandé ajustar, así que sólo me entra en el meñique”, ha reconocido Rahm entre risas. “El de este año sí me queda bien, este sí podré usarlo», añadió el español que ya está pensando en el título por equipos. “Nuestro objetivo es ganarlo todo. Jugamos bien toda la temporada, ahora solo queda rematar, aunque en match-play cualquier cosa puede pasar”, finalizó.