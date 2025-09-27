Rahm sigue en racha con Hatton y Europa somete a Estados Unidos

A pesar de los intentos de Estados Unidos de darle la vuelta al marcador en la jornada matinal del sábado, nada de eso ocurrió en los planes de los norteamericanos porque Europa volvió a jugar con determinación, solidez en los golpes, y liderados de nuevo por la pareja Rahm-Hattton, que sigue invencible en el recorrido neoyorquino de Bethpage Black, en Nueva York para cerrar la matinal con un contundente 3,5 a 8,5 abriendo todavía más las diferencias entre ambas escuadras.

En esta ocasión, el capitán europeo, Luke Donald, decidió alinearlo en el tercer encuentro de los foursomes, dejando que otras dos parejas abrieran los partidos del sábado, en un día donde se esperaba la salida furiosa de los estadounidenses, necesitados de puntos para borrar el maltrago de la primera jornada.

Y en parte lo consiguieron con la pareja inicial que puso en juego Keegan Bradley, la formada por Bryson DeChambeau y Cameron Young, que no dieron opción a los europeos Äberg-Fitzpatrick, para imponerse por 4 y 2 y recuperando la esperanza de acercarse a Europa, y con DeChambeau, arengando al alicaído aficionado norteamericano.

Bryson DeChambeau celebra el punto, aunque fue demasiado poco botín para los estadounidenses en la matinal del sábado / Matt Slocum / AP

Europa responde

Ese primer punto para Estados Unidos no puso nada nervioso a los europeos, cosncientes que los locales querían moverse pronto en el marcador, aunque que la respuesta llegó muy pronto, con el primer punto con la pareja McIlroy-Fleetwood, que rayaron a gran nivel, especialmente el inglés, para acabar con la resistencia de Harris English y Collin Morikawa (3 y 2) y volver a equilibrar la situación.

McIlroy y Fleetwood celebran la victoria matinal del sábado en los foursomes / Lindsey Wasson / AP

Llegaba el turno de la pareja más inspirada de Europa en la Ryder Cup, la formada por Jon Rahm y Tyrrell Hatton que tenían enfrente una pareja temible con Xander Schauffele y Patrick Cantley, a los que tuvieron cerca a lo largo del duelo, aunque la compenetración del vasco y el inglés volvió a ser decisiva para sumar el tercer punto como pareja (3 y 2) y situar el 3,5 a 7,5.

Scottie Scheffler está viviendo un autentico calvario en la Ryder, sin poder ser decisivo para Estados Unidos / Associated Press/LaPresse / LAP

Quedaba por resolver el último punto de la matinal, con la presencia del número uno del mundo, Scottie Scheffler, que necesitaba arrancar después de haber perdido los dos puntos del viernes. Y la igualdad fue la tónica dominante en el duelo con MacIntyre y Hovland, luchando por dar el tercer punto a Europa.

Un espectacular putt de Hovland aseguraba medio punto para Europa en el hoyo 17 y se iba a decidir el duelo en el 18, con los norteamericanos 1 abajo. Scheffler hacía un approach horrible bajo la máxima presión y dejaba en bandeja a Hovland un golpe cómodo para asegurar el triunfo por 1Up y la ventaja europea crecía a un espectacular 3,5 a 8,5.