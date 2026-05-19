Rahm, tras el segundo puesto en el PGA: “Estoy jugando un golf realmente bueno”

Jon Rahm regresó a su domicilio de Arizona con la satisfacción de haber realizado un gran trabajo en el PGA Championship, dónde estuvo muy cerca de llevarse el triunfo, de no ser por la aparición de Aaron Rai, que sorprendió a todo el mundo, incluído a Jon Rahm.

“Siento que estoy jugando un golf realmente bueno y que esta semana jugué suficientemente bien como para tener opciones de ganar”, explicó el de Barrika a los medios después de cerrar ese valioso segundo puesto que le ha llevado a subir posiciones en el ranking mundial.

“Jugué un golf realmente bueno. Esa es la única manera de verlo” dijo el golfista vasco que lamentó especialmente no haber encontrado la velocidad adecuada en unos greenes delicados: “Simplemente no conseguía llevar la bola al hoyo y esa es la razón por la que no embocé más putts”, explicó.

Rai, inalcanzable

“Aun así, reconoció que el nivel mostrado por Rai complicó muchísimo cualquier intento de darle alcance: “Incluso así, lo que hizo Aaron hoy habría sido muy difícil de alcanzar. Me hubiera gustado tener una mejor oportunidad jugando los dos últimos hoyos. Sentía que todavía estaba cerca hasta que metió ese putt largo en el 17 que fue definitivo″.

Tras concluir el torneo con cuatro vueltas bajo par y una sensación clara de haber recuperado su mejor versión en un major tras las dudas que dejó en el Masters, se fue con otra actitud a casa.

Rahm alabó el juego del inglés Rai, que no le dio opciòn a ganar el torneo / STEVE FALK / EFE

“Estar otra vez en la pelea, golpear la bola tan bien como lo hice y rendir así el fin de semana ha sido una gran semana. No puedo pedirme mucho más a mí mismo, salvo quizá meter algunos putts más”, aseguró el de Barrika, que desveló haber introducido algunos cambios. “Después de Augusta había cosas que sentía que podía hacer mejor y esta semana terminaron funcionando”, aseguró.

Sobre el nuevo campeón inglés, solo tuvo palabras de elogio. “Hay muy poca gente más amable y buena persona que Aaron Rai. El hecho de que siga usando fundas para los hierros porque de pequeño valoraba muchísimo su material dice mucho de él", dijo el vasco.