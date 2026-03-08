Rahm rompe el maleficio en el LIV Golf con su victoria en Hong Kong

Jon Rahm pudo al fin levantar el trofeo de campeón en el LIV Golf después de dominar en la última jornada del torneo disputado en Hong King y llevarse el triunfo con un total de -23 para acabar con el maleficio que le acompañaba desde 2024. El español había rozado el triunfo en los cuatro torneos anteriores pero la suerte siempre le fue esquiva

Y es que el vasco no saboreaba las mieles del triunfo en el circuito saudita desde que conquistó el LIV Golf de Chicago en 2024, y una sequía de triunfos de 539 días. Un periodo demasiado largo de tiempo para el mejor jugador del LIV, que en todo el 2025 no lograba ni un solo triunfo a pesar de llevarse el ranking de la temporada por delante de Joaquin Niemann.

Finalmente, el de Barrika pudo desquitarse en la tercera prueba de la temporada después de una tarjeta final de 64 golpes (-6) más que suficiente para dejas atrás a los dos jugadores que salían empatados en la última jornada, el belga Detry, que acabó segundo (-20) mientras que el estadounidense Harold Varner III no fue rival para el español.

El vasco pudo saborear las mieles del triunfo en un campo que le facilitó el trabajo / LIV

23ª victoria en su carrera

Para Rahm fue su tercera triunfo en el LIV Golf y el vigesimotercero de su carrera profesional desde que arrancara su palmarés en el PGA Tour en Torrey Pines hace nueve años.

Un triunfo muy importante para la moral del vasco que gracias a volver a levantar un trofeo se situará entre los 40 mejores del mundo, algo que no sucedía desde hacía más de un año ya que el LIV Golf no computaba para el ranking mundial, algo que cambió en este 2026 y que el de Barrika piensa aprovechar.

La victoria de Rahm confirma que el recorrido de Fanling es un campo muy propicio para los jugadores españoles ya que anteriormente, también habían logrado el triunfo jugadores como José Maria Olazábal, Miguel Ángel Jiménez, José Manuel Lara y el año pasado, el castellonense, Sergio García.

Buen final de torneo para el jugador de Borriol que completaba la prueba en Hong Kong en el puesto octavo, con -14 al igual que el barcelonés David Puig, por lo que ambos sumaran también puntos para el ranking mundial pensando en sus opciones de disputar los torneos ‘Grandes’ de esta temporada.

Los 4Aces se llevaron la victoria por equipos en Hong Kong / LIV

En la competición por equipos, la victoria se la llevaron los 4Aces de Dustin Johnson, con un total de -58, por delante de Smash (-52) y la Legión III de Jon Rahm, en la tercera plaza (-51).