Rahm rescata a sus jugadores de Dubai para jugar el LIV Golf en Hong Kong

Jon Rahm tuvo que fletar un avión privado pagado de su propio bolsillo para poder alinear a su equipo al completo en el torneo del LIV Golf que se disputa a partir de este jueves en Hong Kong.

El español, que voló desde Arizona hasta Hong Kong Vía Los Ángeles, vivió con preocupación la situación de dos de sus compañeros en la ‘Legión XIII’, Tom McKibbin y Caleb Surrat, que se encontraban en Dubai cuando estalló el conflicto armado entre Estados Unidos e Irán.

Ante la imposibilidad de poder coger un vuelo comercial para salir de Dubai, el golfista vasco no dudó en contratar de su bolsillo un vuelo privado para poder sacar del Emirato a sus dos jóvenes compañeros, a lo que también acompañaron otros jugadores del LIV, como Thomas Detry, Adrian Meronk, Anirban Lahiri, Lee Westwood y Sam Horsfield.

Jon Rahm tendrá su equipo al completo en Hong Kong / EFE

El LIV Golf llegó a buscar jugadores alternativos para supllir esas ausencias que se presumía no iban a llegar a tiempo a Hong Kong, auque finalmente llegarán para el inicio de la tercera cita de la temporada del circuito saudita, que arranca este jueves en el recorrido de Fanling.

Rahm, crítico con el DP World Tour

El golfista vasco, que ya lleva un par de días de Hong Kong, atendió a los medios de comunicación y desveló las discrepancias que tiene con el DP World Tour para solucionar el conflicto de su membresía en el circuito europeo, y que le permita jugar torneos y formar parte del equipo europeo de la Ryder en 2027.

El DP World le ha puesto un acuerdo sobre la mesa que consistía en eliminar las multas y las sanciones durante 2026 a cambio de jugar un mínimo de seis torneos, de los cuales, dos de ellos, serían a elección del circuito europeo. Jon, por su parte, ha respondido que no está dispuesto a jugar más de cuatro, el mínimo que ha exigido el DP World Tour en los últimos años para ser miembro del Circuito Europeo.

Jon Rahm buscará el primer triunfo de la temporada en Hong Kong / AP

“Mi posición no ha cambiado en una semana. No me gusta lo que están haciendo con el contrato que quieren que firmemos. No me gustan las condiciones. Me piden jugar un mínimo de seis torneos y además deciden dónde tienen que ser dos de ellos. Eso es, entre otras cosas, con lo que no estoy de acuerdo. He sido miembro doble toda mi carrera, PGA TOUR y DP World Tour”, dijo el vasco.

“Ahora, con LIV Golf aceptado en el ranking mundial como parte del ecosistema, casi podría decirse que soy miembro de tres circuitos, aunque esté suspendido del PGA TOUR. Siempre he sido miembro dual. Nunca, ni una sola vez, me han pedido un “release” (permiso) para jugar en uno u otro circuito. Nunca hemos enviado un permiso. Entonces, ¿por qué ahora tenemos que ofrecer eso y hay todas estas penalizaciones? Entiendo por qué lo hacen. ¿Cuál es el problema?” comentó un molesto Jon Rahm.