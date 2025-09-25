Rahm quiere llevar a Europa a la victoria en la Ryder Cup

Jon Rahm tenía marcado desde hace mucho tiempo la fecha del 26 al 28 de septiembre, con las ganas de volver a formar parte del equipo europeo de la Ryder Cup, que en esta ocasión tendrá que nada a contracorriente en las aguas revueltas de Nueva York.

El de Barrika no es el más veterano en esta competición, honor que ostenta el norirlandés Rory McIlroy, en la que será su octava aparición en el torneo, pero ya empieza a ser uno de los jugadores que cuentan con el suficiente pedigrí para tirar del carro del equipo.

Y es que Jon Rahm hará su cuarta aparición en la Ryder, y hasta el momento su saldo es ciertamente positivo: ha disputado un total de 12 partidos, sumando 7,5 puntos, después de haber ganado seis envites, empatado tres y perdido otros tres.

Se ha medido a Woods y Scheffler

Aunque hay que tener en cuenta con qué rivales se ha enfrentado en la competición bienal. Se midió nada menos que a Tiger Woods y en dos ocasiones con Scottie Scheffler, el actual número uno del mundo al que posiblemente se volverá a encontrar en Nueva York.

El vasco, durante la presentación del equipo europeo de la Ryder, este miércoles, en Bethpage Black / RYDER

El vasco ha logrado el triunfo en los cuatro duelos en la modalidad de foursomes (golpes alternativos) y solo cuenta con balance negativo en los fourballs, con una victoria dos empates y dos derrotas.

Rahm cuenta con la confianza del capitán Luke Donald y su presencia en el foursome del viernes es un hecho seguro aunque habrá que esperar al anuncio del capitán que llegará esta tarde, hora de Nueva York, bien entrada la noche en España.

Hatton, su posible pareja de 'baile'

Todo apunta a que uno de sus compañeros de juego será su compañero también en la Legión IIIX del LIV Golf, Tyrrell Hatton, una pareja más que solvente y que puede empujar al equipo europeo en una primera jornada del viernes donde lo normal es que los nervios estén a flor de piel.

Rahm charla con Olazábal, en el entrenamiento de este jueves, el día previo al inicio de la competición / RYDER

El vasco realizó este viernes la última jornada de entrenamiento en Bethpage Black, y al español se le vio muy fino en su juego en líneas generales, con buenos drives desde el tee y acertado con los hierros.

Siguiéndole de muy cerca estuvo el vicecapitán, Txema Olazábal, que confía en que el de Barrika ofrezca su versión más competitiva, y de paso sume puntos en las dos jornadas por parejas antes de llegar al día definitivo de individuales del domingo.