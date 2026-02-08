Rahm y Puig, millonarios tras la primera cita del LIV Golf

El LIV Golf arrancó la nueva temporada en Riyadh, sede del PIF, el Fondo de Inversión que cubre de millones el circuito de golf, y también empezó a repartir los primeros dividendos millonarios a los jugadores de su competición.

Y es que por primera vez, el LIV Golf también cambiaba de formato, con la disputa a 72 hoyos, y la bolsa de premios también se ha disparado para los intereses de jugadores como Jon Rahm, que acabó segundo en el torneo de Riyad, y el joven barcelonés David Puig, cuarto.

Por primera vez la bolsa de premios alcanzó los 30 millones de dólares; 20 millones para la clasificación individual y 10 para la de equipos. Además, el reparto en este apartado se extendió a los 13 equipos en competición. Vamos, un reparto de dinero al que todos se acogen, del primero al último.

David Puig sumó 833.333 dólares por su cuarta plaza individual en Riyadh y otros 168.750 por el resultado de los Fireballs / LIV

Gran inicio de los españoles

El inicio de la temporada ha sido excelente para dos de los cinco españoles; ya que mientras Jon Rahm concluía con un extraordinario subcampeonato, David Puig terminaba en un cuarto puesto compartido. Sus respectivos equipos también finalizaron empatados en la cuarta plaza.

Gracias a estos resultados, el León de Barrika se embolsó más de 2,4 millones de dólares; 2.250.000 por su actuación individual y 168.750 en el apartado por equipos.

El joven australiano Elvis Smylie se llevó el 'premio gordo', con cuatro millones de dólares por su victoria en Arabia Saudita / LIV

Por su parte, el catalán sumó 833.333 dólares por su cuarta plaza individual y otros 168.750 por el resultado de los Fireballs. Además, ambos españoles recibirán puntos para el ranking mundial, algo realmente importante en su deseo de ascender posiciones de cara a tomar parte en los torneos ‘Grandes’.

El gran beneficiado fue el joven australiano, Elvis Smylie, que se llevó la victoria en su primera aparición en el LIV Golf y un espectacular cheque de cuatro millones de dólares, más otros 700.000 por la victoria por equipos. Un autentico aluvión de dinero, que sigue siendo una de las principales motivaciones de los jugadores que deciden dar el salto al LIV Golf. ¿Y quién puede señalarlos?.