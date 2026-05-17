Rahm pierde los nervios pero reacciona con un emotivo gesto

Todos los jugadores tienen un momento de ‘pronto’ durante alguna vuelta de golf, con el caso más reciente de Sergio García en el Masters, aunque de eso no se libra ni el propio Jon Rahm, que hizo llorar a todos en el Campeonato PGA 2026 después de un extraordinario gesto que tuvo tras una acción de rabia en la primera jornada del PGA Championship tras un mal golpe.

Jon Rahm no dudó en pedir disculpas públicamente al acabar su primera ronda en el PGA Chamnpionship por un incidente ocurrido en el hoyo 7. Después de un segundo golpe que se le fue largo por un ‘flyer’, el español reaccionó con frustración e hizo un swing al aire, sin mirar, sobre la hierba. Cogió una chuleta y acabó golpeando a un voluntario.

Rahm explicó que la chuleta impactó primero en el hombro y después en la cara del voluntario. “No puedo sentirme peor”, reconoció. El de Barrika aseguró que necesitaba localizarlo para entregarle un regalo y disculparse como es debido.

El vasco fue a buscar al voluntario después de su vuelta y le hizo un obsequio personal para demostrarle lo arrepentido que estaba / LEGENDS

"Algo inexcusable"

“Es inexcusable y fue algo completamente evitable. Fuera o no mi intención, simplemente no estuvo bien”, admitió. Un gesto honesto y autocrítico. De hecho, agradeció la pregunta al periodista para poder disculparse públicamente.

La imagen conmocionó inmediatamente a todo el campo de golf. Claramente abrumado y atormentado por la culpa de ese momento de debilidad emocional, poco después de terminar la ronda, se acercó al voluntario de edad avanzada. Llevaba una elegante caja en la mano y, con la voz temblorosa, dijo: “Esto es para usted. Por favor, ábrala”, le dijo Rahm.

Rahm reconoció después de su vuelta que era "inexcusable" lo ocurrido con ese voluntario / PGA

El voluntario, todavía atónito al ver a la estrella preocuparse por su persona, abrió lentamente la caja. Al ver el regalo en su interior, rompió a llorar y abrazó fuertemente a Jon Rahm. Un acto de restitución a un mal momento que el de Barrika no supo controlar.

El regalo en sí sigue siendo privado, pero quienes vieron el momento lo describieron como profundamente significativo y personal. Para un voluntario anciano que simplemente estaba allí para ayudar a que el Campeonato de la PGA se desarrollara sin problemas, recibir tanta atención y un regalo especial de un jugador de la talla de Rahm creó un recuerdo inolvidable.

Seguro que Rahm lo pensará la próxima vez aunque el gran ‘beneficiado’ fuera un voluntario con ese regalo personal del español.