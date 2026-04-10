Rahm, en su peor vuelta en el Masters: “No hay excusa, la culpa fue mía”

Jon Rahm vivió un arranque del Masters que no esperaba ni en su peor pesadilla. Y es que el español, que llegaba convencido que podía ser su año para lograr su segunda chaqueta verde, se vio totalmente superado en el dificilísimo recorrido de Augusta, en el que no dio una a derechas, especialmente con el putt, incapaz de meter uno.

De hecho, el de Barrika finalizaba una vuelta impropia para un campeón del Masters, con 78 golpes (+6) y cuatro dolorosos tripateos, que le deja en una situación ciertamente complicada, y con prácticamente cero opciones de luchar por la victoria, con los líderes, el defensor del título, Rory McIlroy y Sam Burns, a 11 golpes.

“Mal día en general, sí. Pero ha sido un día tan malo en general”, decía Rahm. “Tengo que pasar página en ese sentido. Mañana al final tengo que hacer bajo par. No sé en qué estará el corte, pero el campo estará más duro, cada vez más complicado”, reconocía tras su nefasta primera vuelta.

A Rahm no le entró ni un putt en toda la vuelta y eso condicionó su peor día en Augusta / ERIK S. LESSER / EFE

Ahora toca luchar por el corte

"Como mínimo voy a tener que hacer dos o tres menos para tener opciones de pasar el corte. No hay ninguna excusa. La culpa obviamente es mía, algo he hecho mal. Y ya sea de cara a cómo he afrontado los golpes o tema técnico, he cometido muchos errores en los dos lados”, comentó el jugador de Barrika.

Una situación muy complicada del vasco, que firmó su peor vuelta de siempre, incapaz de lograr un solo birdie con el putt que ya se le enfrió desde el primer hoyo, y que no lograba rehacerse. Nunca le llegó la inspiración en los greens, que no estaban nada fácil, aunque no quiso centrarlo solo en el putt.

“No ha sido sólo el putt, todo ha estado mal”, finalizó Rahm, que espera pasar página a su actuación más desangelada en Augusta. Hasta a los mejores golfistas del planeta, el golf no perdona en ocasiones.