Rahm-Niemann: la guerra que viene en Indianápolis

Sin tiempo a digerir todo lo sucedido este fin de semana en el LIV Golf Chicago, la victoria fue para el sudafricano Dean Burmester, aunque otro de los ‘ganadores’ fue Jon Rahm, que no pudo repetir el triunfo del año anterior y se quedó a un suspiro del campeón, pero con algo muy positivo, y es que sigue en la lucha por ser el mejor de la temporada y repetir el éxito de 2024, y sin haber ganado todavía una prueba en toda la temporada.

El capitán de Torque, el chileno Joaquín Niemann, llegará con una ventaja de 12,27 puntos sobre el capitán de Legion XIII, Jon Rahm, al LIV Golf Indianapolis de la próxima semana, la final de la temporada regular que determinará el campeonato Individual.

Niemann y Rahm son los únicos dos jugadores que aún tienen posibilidades matemáticas de ganar el campeonato Individual. Niemann suma 208,43 puntos tras empatar en el puesto 17 en el LIV Golf Chicago después de una gran remontada, mientras que Rahm suma 196,16 puntos, acortando distancias gracias a su segundo puesto tras su derrota en los playoffs ante Dean Burmester, de Stinger GC.

Niemann sigue sonriendo como lider del LIV GOlf aunque la cosa se pondrá tensa esta semana en Indianápolia / LIV GOLF

Solo dos pueden ganar el título individual

Ningún otro jugador puede colarse entre los dos primeros en puntos. El capitán de Crushers GC, Bryson DeChambeau (140,74 puntos), intentará aferrarse al tercer puesto, la última posición con bono millonario. Los únicos jugadores con posibilidades matemáticas de alcanzar a DeChambeau son Burmester, Talor Gooch, de Smash GC, y Patrick Reed, de 4Aces GC.

El duelo entre Niemann y Rahm recuerda al final de la temporada regular del año pasado, cuando ambos jugadores lucharon por la corona de la temporada en Chicago. Rahm ganó tanto el torneo como el campeonato.

Rahm va a luchar hasta el último hoyo por sumar su primer triunfo del año y de paso, llevarse el ranking de la temporada / LIV GOLF

Para que Rahm tenga alguna posibilidad de superar a Niemann en Indianápolis, necesitaría terminar al menos en séptimo lugar. Niemann puede asegurar el título con al menos un segundo puesto, independientemente de si Rahm gana el torneo. Complicado para el de Barrika aunque llega con vida, que al final, es lo mejor para el espectáculo y la emoción que espera en Indianápolis en un marcaje férreo entre ambos jugadores.