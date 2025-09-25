Rahm, irónico: “Los aficionados en Nueva York son muy creativos”

Jon Rahm está preparado para iniciar la ‘batalla’ de la Ryder Cup este viernes con los duelos por parejas, donde se espera que juegue junto al inglés Tyrell Hatton, compañero suyo en la Legión XIII del LIV Golf.

El vasco se siente ya como pez en el agua en la que será su cuarta aparición con el equipo europeo en la Ryder y reconoce que las cosas han cambiado mucho desde su primera aparición en Le Golf National, en París, en 2008.

“No sabía que esperar en mi primera Ryder Cup”, dijo Rahm rememorando su primera aparición en el torneo. “Te sientes un poco cohibido con los jugadores que has visto triunfar tantos años y yo solo empezaba, aunque luego ya te acostumbras y lo divertido que es juntar diferentes personalidades, reir juntos, compartir tiempo en el vestuario...todo eso la hace única”, dijo.

Una sociedad efectiva con Hatton

La sociedad que ha formado con Tirell Hatton puede ser uno de los puntos clave del torneo, una relación que se ha ido forjando con los años y que definitivamente se ha desarrollado los dos últimos años en el LIV Golf.

Hatton y Rahm parecen una pareja segura para la primera jornada de juego en Bethpage Black / Matt Slocum / AP

“Jugamos juntos en Whistling Straits, compartimos con intensidad el juego y fue en Roma donde nuestra amistad comenzó de verdad”, dijo. “Es un tipo increíble, compite a tope y nos parecemos en muchas, pero cada vez que lo conozco más, me une más a él”, comentó el vasco.

Ambos celebraron juntos en Wentworth el billete para la Ryder, y en la celebración nocturna, el alcohol corrió a raudales, como explicó Rahm. “¿La versión completa?”, preguntó con una sonrisa antes de arrancar. Y lo cierto es que no dejó detalle en el tintero: “Yo no bebo mucho, pero por suerte tengo un depósito más grande para guardarlo”; comentó, entre risas de la sala de prensa.

Rahm relató que Hatton, “orgulloso por haberse ganado un puesto en la Ryder, algo muy difícil estando en LIV”; decidió festejarlo a lo grande en la clausura de la temporada en Wentworth. El problema, explicó, fue la cantidad de mezclas que se acumularon en la barra: vino, gin-tonics; amaretto sours, “una margarita por alguna razón” y para rematar; “una especie de limonada de fresa con vodka que ni sabíamos qué era… el barman se puso creativo”. El resultado fue demoledor. “Ninguno nos encontrábamos bien el lunes, pero él estaba claramente peor”; sentenció Rahm, provocando las carcajadas de los periodistas presentes.

Sobre la presencia de Rory McIlroy, Rahm solo tiene palabras de elogio hacia la figura del norirlandés. “En Paris, fue uno de los importantes y en la Ryder, en Roma fue él que tiró del grupo, el nombre más grande que tenemos en Europa. Es especial tenerlo alrededor, un gran lider”, sentenció

Rahm y el Ozempic

A Rahm le recordaron algunos de los comentarios que lanzaron los aficionados hacia su persona, como el que le inquirió sobre el posible uso del medicamento para adelgazar, el Ozempic, cosa que el vasco se lo tomó más que bien.

Rahmm firmando autógrafos a la afición neoyorquina a la que destacó por su ingenio / Robert Bukaty / AP

“Lo mejor de esta semana es que los aficionados son muy apasionados, pero tienen la habilidad de ser al mismo tiempo muy creativos...y es muy divertido”, dijo el de Barrika en tono medio irónico, medio en serio sobre su aprecio al fan neoyorquino.

“Entienden el deporte y saben cuando juegas bien y lo respetan. Tienes que estar preparado para lo que digan y a veces hasta cuesta mantener la concentración porque son muy originales, lo reconozco”, lanzando un capote a unos aficionados que a partir de este viernes no tendrán piedad con el español.