Rahm tiene una ilusión esta semana: “Me encantaría ganar en Valderrama”

Jon Rahm se presenta en el Real Club de Golf Valderrama, para la disputa de la novena prueba de la temporada del LIV Golf con unas ganas locas de llevarse un triunfo en un recorrido exigente, pero que nunca le ha dado la satisfacción de la victoria.

“Me encantaría ganar aquí. Me encantaría” dijo en la presentación del torneo, con los medios. “He tenido la suerte de ganar en dos campos diferentes en España, pero unirme a la lista de campeones que tiene Valderrama sería algo muy especial”, aseguró el vasco. “Me pone un poco de presión extra. No sé si ayuda o no ayuda, pero motivación sí me da”, añadió.

"Valderrama es un campo muy difícil en el que no sé si puedes llegar a estar cómodo. Es un campo que te reta en cada golpe, no hay descanso”, dijo el de Barrika, que tiene claro cómo atacar el recorrido español.

Tomar decisiones correctas

“No se trata sólo de pegar buenos golpes, sino de tomar decisiones correctas una y otra vez. Es un puzzle que tienes que averiguar cada día. Cambian las condiciones, cambia el viento y cambian las condiciones del campo. Hay que jugar muy bien al golf y tomar muchas muy buenas decisiones”, explicó.

Rahm atendió a los medios en Valderrama, antes de iniciar la disputa del torneo del LIV Golf este jueves / LIV

“Dónde colocas la bola desde el tee y dónde la colocas alrededor de green puede variar mucho el resultado. Uno puede jugar bien y no acabar con la vuelta final que desea. Eso es lo que hace que sea tan entretenido, tan divertido y que sea un campo tan icónico”, señaló el capitán de Legión XIII.

“Como campo en sí y por cómo se juega cada año, creo que es el más difícil de la temporada”, dijo el español que considera que es el momento de inscribir su nombre y ganarse el derecho de contar con su fotografía en el club entre los grandes campeones españoles que lo han conseguido.