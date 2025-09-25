Rahm y Hatton abrirán la Ryder Cup ante DeChambeau y Thomas

El vasco Jon Rahm y su compañero en la Legión XIII del LIV Golf, Tyrell Hatton, serán los encargados de abrir la 45ª edición de la Ryder Cup ante los estadounidenses Bryson DeChambeau y Justin Thomas, en un duelo realmente espectacular, que se disputará en la modalidad foursomes (golpes alternativos).

Será el primer duelo que abrirá la competición a partir de las 07.10 de la mañana, horario neoyorquino, 13.10 horas en España, al que le seguirán tres encuentros más en la jornada matinal, después que los capitanes de ambos equipos, Keegan Bradley (USA) y Luke Donald (Europa) desvelaran esas primera parejas de juego.

Tras el duelo Rahm-Hatton, los siguientes en arrancar en Bethpage Black será la pareja Ludvig Äberg-Matt Fitzpatrick, que se medirán, a partir de las 7:26 de la mañana (13:26 en España), a la pareja Scottie Scheffler-Russell Henley.

Bryson DeChambeau y Justin Thomas serán una pareja complicada para el español y el inglés para abrir el torneo / ERIK S. LESSER / EFE

McIlroy-Fleetwood, tercera pareja europea

El tercer emparejamiento matutino comenzará a las 7:42 de la mañana, hora local (13:42 de la tarde en España) con el duelo entre los estadounidenses Collin Morikawa-Harris English ante la pareja europea formada por el norirlandés Rory McIlroy y el inglés Tommy Fleetwood.

El último duelo matinal, a partir de las 7:58 de la mañana, 13:58 en España medirá a los norteramericanos Xander Schauffele y Patrick Cantlay, ante los europeos Robert McIntyre y Viktor Hovland.

Rory McIlroy entrenó bajo la lluvia el jueves, y este viernes jugará su primer punto junto a Fleetwood / Seth Wenig / AP

Recordamos que la modalidad foursome, los jugadores del mismo equipo solo utilizan una bola de juego con golpes alternativos hasta completar el hoyo.

Los enfrentamientos de la tarde en la modalidad de ‘fourballs’ (cuatro bolas y se elige la mejor por pareja), se darán a conocer antes de que finalice la sesión de la mañana con esos cuatro encuentros que abrirán la apasionante Ryder Cup en el campo neoyorquino de Bethpage Black.