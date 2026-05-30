Un Rahm muy gris no despierta y se queda sin opción en Corea

Jon Rahm, el lider de la temporada en el LIV Golf, está pasando sin pena ni gloria por el LIV Golf Corea, donde completó las tres primeras jornadas con un discreto -1, que le ha llevado al puesto 25 de la clasificación general, muy lejos de los dos primeros líderes, Jaco Niemann y Talor Gooch, con un total de -9.

El de Barrika no ha estado inspirado en el Asiad Golf Club, en la localidad de Busan, donde solo pudo firmar una vuelta de par el primer día, un esperanzador 68 (-2) el viernes, aunque este sábado estuvo negado en el juego para irse por encima del par (+1) y quedarse sin opciones en el torneo coreano con un total de -1.

Rahm no estuvo nada regular, especialmente con el putter que no le permitió arañar golpes al campo. Su gran objetivo este domingo, en la jornada que cierra el torneo, es intentar remontar posiciones y tratar de meterse en el Top 10 que ahora mismo tiene a cuatro golpes.

Sergio García, vigésimo

El mejor español en la clasificación es Sergio García, vigésimo, con un total de -2 después de firmar este sábado una tarjeta de 72 golpes (+2), la peor de las tres jornadas y que poco a poco lo ha ido alejando de los primeros puestos.

Joaquin Niemann tendrá muchas opciones de victoria este domingo en Corea / LIV

Joaquín Niemann y Talor Gooch suman 11 títulos individuales del LIV Golf. Llegan a la ronda final de este domingo del LIV Golf Korea en la mejor posición para aspirar a otro trofeo.Niemann, capitán del Torque GC, y Gooch, en su primera temporada como capitán del OKGC, comparten el liderato tras 54 hoyos con 9 bajo par en el exigente campo del Asiad Country Club.

Un golpe por detrás se encuentra Scott Vincent, del HyFlyers GC, mientras que Cameron Smith, capitán del Ripper GC, y Charles Howell III, del Crushers GC, comparten el cuarto puesto con 7 bajo par.

DeChambeau pierde fuerza

El capitán de los Crushers, Bryson DeChambeau, ganador del LIV Golf Corea del año pasado a las afueras de Seúl, sufrió dos bogeys al final de la ronda y cayó al sexto puesto, compartido con el capitán del 4Aces Dustin Johnson, y Ben Campbell. Johnson firmó la mejor ronda del día, con un 64 (-6).

En la clasificación por equipos, los Crushers —ganadores la temporada pasada en Corea— se encuentran con 16 bajo par, un golpe por delante del OKGC, que disputa apenas su segundo torneo desde que cambió su nombre de Smash GC. El Ripper GC ocupa el tercer puesto en solitario con 12 bajo par.