Rahm, el gran dominador del LIV Golf sin ganar una sola prueba

Jon Rahm vivió este domingo en Indianápolis una jornada para la historia, firmando un espectacular 60 que le llevó a superar a su gran rival en el ranking individual, Joaquin Niemann, para volverse a coronar como el mejor del circuito LIV por segundo año consecutivo, una autentica hazaña que habla de la calidad del de Barrika.

Aunque si parecía definitivo ese resultado en la casa club para llevarse también la victoria en la prueba de Indianápolis, apareció en el último momento el colombiano Sebastián Muñoz para aguarle la fiesta completa. Muñoz, con birdies consecutivos en el 17 y 18, forzaba el play-off de desempate y se llevaba el triunfo en el primer hoyo, dejando a Rahm con la corona del circuito pero sin el ansiado triunfo en el torneo.

Y es que el español no ha podido llevarse ni una sola victoria en los 13 torneos disputados de la temporada. En los dos últimos rozó el triunfo al caer en el play-off de desempate pero no lo consiguió y ahora se lleva el título del campeón del ranking a pesar de no sumar un triunfo en todo el 2025, algo ciertamente inusual.

Rahm levantó el trofeo de campeón del ranking por segundo año consecutivo, a pesar de no ganar en Indianápolis / LIV GOLF

Un año sin victoria parcial

La última victoria del vasco se remonta al LIV Golf de Chicago, en septiembre pasado, así que no lograr el triunfo parcial en Indianápolis le restó cierta alegría del objetivo principal, que era superar a Niemann, como finalmente logró.

Rahm se llevó los 18 millones del ‘bonus’ por su regularidad en el circuito, donde en solo un torneo ha salido del Top10. Para el de Barrika, resultó extraordinario que tuviera opciones de ganar el anillo de campeón con un Niemann que había ganado cinco pruebas esta temporada. Aunque en el resto, el chileno no sumó los puntos necesarios para llevarse el título que rozó prácticamente hasta los últimos 18 hoyos donde Rahm le pasó por encima.

El capitán de la Legión XIII, que aún tiene trabajo una semana más para asegurar la victoria en la competición por equipos en Michigan, no dejó que la derrota ante Muñoz le quitase la sonrisa, aunque la decepción, seguro, iba por dentro.

Pero ser el mejor a lo largo de la temporada es un premio lo suficientemente extraordinario, que no dudó en celebrarlo en el podio rociandose de leche, una tradición para el ganado de las 500 Millas de Indianápolis, y además viniendo de un campeón español como Alex Palou.