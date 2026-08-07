Rahm empieza lejos de cabeza en Nueva York y DeChambeau se desploma

Los dos mejores jugadores de la temporada en el LIV Golf, Jon Rahm, capitán de Legion XIII, y el estadounidense Bryson DeChambeau, capitán de Crushers GC, no lograron bajar del par este jueves en una primera jornada del LIV Golf Nueva York donde acabaron muy lejos de cabeza.

Rahm firmó una discreta tarjeta de 72 golpes (+1), lo que lo dejó empatado en el puesto 24, mientras que DeChambeau sufrió su peor ronda por encima del par en su carrera en LIV Golf con un 76 (+5), que lo dejó empatado en el puesto 49 y con la sensación de que el estadounidense tiraba muy pronto la toalla en su persecución del español.

DeChambeau, quien comenzó la semana casi 220 puntos por detrás de Rahm, necesita una gran semana para tener alguna posibilidad de impedir que Rahm se alce con el título esta semana. Debe acercarse a menos de 200 puntos de Rahm antes del último torneo de la temporada regular en Indianápolis.

Bryson DeChambeau jugó una primera vuelta para olvidar en Nueva York / LIV

Rahm, con todo a favor

Aunque tras lo sucedido en la primera ronda, se proyecta que Rahm termine con 948.04 puntos frente a los 722.35 de DeChambeau, y ahora Rahm tiene un 99% de probabilidad de ganar su tercer título consecutivo de la temporada. DeChambeau es el único jugador que aún tiene posibilidades de alcanzar a Rahm aunque jugando al nivel mostrado el primer día en el Trump National en Bedminster, sus opciones son nulas.

Mientras todas las miradas estaban puestas en estos dos jugadores, el que sacó mayor rendimiento a la jornada inicial fue el chileno Joaquín Niemann, que igualó el record del campo, con 64 golpes (-7) con dos de ventaja sobre el sorprendente Ian Poulter y el australiano, Lucas Herbert, el jugador más en forma del circuito.

La última vez que Joaquín Niemann lideró en solitario tras la primera ronda de un torneo de LIV Golf, se alzó con la victoria. Eso fue hace dos años y medio, cuando comenzó con una histórica ronda de 59 golpes en el torneo inaugural de la temporada 2024 en Mayakoba.

Niemann brilla al inicio

Tras la impresionante actuación de Niemann el jueves en LIV Golf Nueva York, no sería de extrañar que repitiera la hazaña esta semana en el Trump National Golf Club Bedminster.

El chileno embocó aproximadamente 43 metros de putts y lideró la clasificación en golpes a green en regulación, igualando su mejor ronda, en relación al par, en sus 41 rondas de LIV Golf en 2026. El jueves lideró la clasificación en golpes ganados desde el tee y golpes ganados en la aproximación. Al preguntarle si había sido su mejor ronda de la temporada, Niemann respondió: “Tengo muy mala memoria, así que diré que sí”.

El mejor respañol en la clasificación fue el castellonense Sergio García, que lograba finalizar bajo par (70) y se situaba en el Top10. Un poco más atrás en la clasificación, el joven barcelonés David Puig y Josele Ballester, lograban acabar al par (71) y situarse en el puesto decimocuarto, mientras que Luis Masaveu se iba al puesto 53 (+6).