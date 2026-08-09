Rahm se asegura el ranking individual del LIV Golf en Nueva York en su peor actuación

El LIV Golf Nueva York finalizó este domingo con la victoria del chileno Joaquin Niemann, que la vio peligrar mediada la vuelta ante el estadounidense Harold Varner III, aunque un arreón final de Niemann fue suficiente para asegurarse el triunfo (-16) y el noveno triunfo en el circuito saudita.

Jon Rahm, a pesar de jugar su peor torneo en el LIV Golf, en el puesto 41 final, se aseguró el triunfo en el ranking individual, superando a un Bryson DeChambeau, que acabó por delante del español, pero no lo suficiente para poner en peligro la corona del vasco.

Niemann dominó el torneo de principio a fin, jugando de manera sensacional en las dos primeras jornadas y viviendo un poco de rentas en la tercera, para ver peligrar el triunfo cuando el Harold Verner III llegó a empatarle.

Niemann fue el más regular en Nueva York y logró el noveno triunfo en el LIV Golf / LIV

Aunque un putt larguísimo embocado y un eagle a continuación, dejó sentenciada la victoria de Niemann, en un Trump National que apenas congregó espectadores a lo largo de las cuatro jornadas, sin duda el peor torneo en cuanto a asistencia de todo el año.

Trump, presente el último día

El que no falló fue el presidente Donald Trump, propietario del campo, que se paseó por la instalación en la jornada final, en un recorrido espectacular pero muy complicado, que pasó factura los profesionales y estrellas como el propio Jon Rahm. El presidente no se esperó al desenlace y cogió el helicóptero de vuelta a Washington mientras se jugaban los últimos hoyos.

El vasco no pudo nunca con el recorrido de New Jersey y firmó su peor actuación en el LIV Golf, con una vuelta final de 76 golpes (+5), que ni tan siquiera le alegró su tercera victoria en el ranking individual. La mala actuación de Rahm, que se iba al puesto 41 fue suficiente para ganar el ranking ante un Bryson DeChambeau que nunca puso en peligro su corona.

Sergio García acabó undécimo como mejor español en el torneo en Nueva York / LIV

El mejor español en la clasificación fue el castellonense Sergio García, undécimo, con un total de -3, mientras que el barcelonés David Puig lo hacía en el puesto 22, con +2.

La victoria por equipos fue para los Crushers de Bryson DeChambeau, con un total de +6, superando a los Legion XIII y Torque (+8). Tras el torneo neoyorquino, solo quedará una pruaba más, en Indianápolis, del 20 al 23de agosto, que seguramente cerrará la temporada del LIV Golf ya que todo apunta a que la prueba final por equipos será cancelada.