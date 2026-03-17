Rahm, ambicioso “Ganar la segunda chaqueta verde es el objetivo”

Jon Rahm ha empezado la temporada con fuerza en el LIV Golf donde lograba dos segundos puestos en las dos primeras puebas de la temporada, para finalmente llevarse el triunfo en Hong Kong, después de 539 días sin levantar un título en el circuito saudita.

La semana pasada, en Singapur, firmaba un buen quinto puesto, pero en su cabeza solo está seguir ganando torneos del LIV, pero también en los torneos ‘Grandes’ como el Masters de Augusta, que ya se acerca.

Tras lograr una primera chaqueta verde, el de Barrika tiene entre ceja y ceja seguir sumando más victorias en Augusta, y espera entrar en la contienda por el triunfo, del 9 al 12 de abril próximo.

Rahm se llevó el Masters en 2023 y está convencido que lo volverá a lograr / MASTERS

"Espero ganar"

“Espero ganar”, decía Rahm en la previa del torneo que se disputa a partir del jueves en The Club, at Steyn City. “Voy a dar lo mejor de mí y espero poder conseguir una segunda chaqueta verde. Ese es el objetivo”, dijo Rahm, que confía ver a sus jóvenes compañeros de Legión XIII jugando ‘Grandes’:

“No lo había pensado hasta ahora. Sí. Sí, creo que habla del nivel de golf que todos hemos tenido antes y después de unirnos a LIV. El objetivo ahora sería tener a los cuatro en los Majors y decir que todos somos lo suficientemente buenos para clasificarnos y estar allí. No me sorprendería que ocurriera en un futuro cercano”, aseguró el vasco.

El vasco reconoció que su victoria en Hong Kong ha revitalizado su juego y quiere seguir ganando en el LIV Golf / LIV

Rahm explicó en su comparecencia ante los medios su manera de seleccionar los palos que lleva en su bolsa, dependiendo del torneo que afronta. «Viajo con el mínimo absoluto de palos que necesito. Honestamente, en toda mi carrera ha habido muy pocos cambios. A menos que tengamos palos nuevos, nuevos hierros o un nuevo driver o lo que sea, el único cambio que hago en la bolsa es jugar madera 5 o hierro 2. Eso es todo. No cambio los wedges. No me gusta cambiar, especialmente en semana de torneo. Me parece complicarlo en exceso para mi tipo de juego”, aseguró.