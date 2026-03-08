Rahm, aliviado tras su triunfo en Hong Kong: “Me he quitado un gran peso de encima”

Jon Rahm mostró su alegría por haber podido acabar con su maleficio de victorias en el LIV Golf tras imponerse con rotundidad en Hong Kong (-23) y cerrar una larga sequía que no parecía normal para un jugador de su tamaño.

El vasco aseguró que poder finalmente ganar de nuevo, “ha sido un gran alivio, es la única manera de describirlo”, dijo ante los medios. “He estado muy eufórico con otras victorias en el pasado. Esta simplemente se siente como si me hubiera quitado un gran peso de encima”, aseguró.

Para Jon, una espera de 539 días para volver a celebrar una victoria era algo que no esperaba, aunque si emocionalmente le había pasado factura, estaba convencido que llegaría muy pronto, y más después de haber estado cerca en los últimos cuatro torneos del circuito saudita.

Rahm celebra con los aficionados su triunfo en Hong Kong que se hizo esperar más de lo esperado / LIV

Jugando a gran nivel

“He estado jugando un golf realmente muy bueno, y simplemente tenía que seguir siendo paciente y creer que iba a pasar”, explicó. Esa paciencia fue precisamente una de las claves de la semana y, sobre todo, del domingo.

Tras haberse quedado muy cerca en Adelaida, esta vez reconoció haber gestionado mejor esa jornada final. “Simplemente estaba demasiado tenso, demasiado consciente de que llevaba tiempo sin ganar. Aunque tenía, creo, cuatro golpes de ventaja en el hoyo 5 y me di oportunidades de birdie, fui demasiado conservador y quizá no tan comprometido como debería con cada golpe”, dijo Rahm.

“Me dije al llegar al tee del 1 que, pasara lo que pasara, cada paso que diera hoy iba a ser con compromiso al 100 por cien. El golpe que decidiera, lo iba a jugar con compromiso total, y si cometía un error, cometía un error, pero no iba a ser porque no estuviera comprometido con la decisión”, aseguró el vasco.

Sobre el triunfo, dijo que “la disfrutaré, pero como dije antes, creo que ha sido más una sensación de alivio que de euforia. Es un peso que me quito de encima, y puedo seguir el resto de la temporada sabiendo que ya tengo la victoria”, finalizó.