Rafa Nadal y las leyendas de la Copa del Mundo del Fútbol se unen en “The Battle of Stars” para luchar contra la ELA y la esclerosis múltiple

Todo un clásico del deporte regresa por cuarto año consecutivo a los imponentes campos de Pula Golf Resort y el Club de Golf Son Servera en la ya clásica The Battle of Stars, una competición que disputan en Mallorca grandes nombres de distintas disciplinas con el objetivo compartido de luchar en favor de la investigación contra la ELA y la esclerosis múltiple.

Entre los participantes confirmados para el torneo que se jugará entre el miércoles 10 y el viernes 12 de junio se encuentra el mejor deportista español de todos los tiempos, Rafa Nadal, junto a muchas de las leyendas de la Copa Mundial de Fútbol, cuyo comienzo coincidirá con el de esta edición de The Battle of Stars.

Jugadores y entrenadores de la talla de Pep Guardiola, Jhon Riise, Paco Jémez, Fran González, Alain Boghossian, Álvaro Morata, Pepe Reina, Roberto Donadoni, Luis Milla, Abdón Prats, Gianfranco Zola, Mauro Tassotti, Julio Salinas o Javier Clemente lucharán por ser los mejores en un torneo de marcado acento solidario.

Más allá del fútbol, The Battle of Stars reunirá a grandes campeones mundiales de otras disciplinas como el medallista olímpico de baloncesto Rudy Fernández, el doble ganador de Wimbledon Andy Murray, el campeón del mundo de balonmano Christian Schwarzer, la piloto española Cristina Gutiérrez o el noruego Johannes Klæbo, considerado como el mejor esquiador de fondo de la historia.

Figuras en el ámbito de la moda, el toreo o el mundo de la talla de Verónica Mengod, Laura Matamoros, Pepín Liria, la influencer Paddy Noarbe o Liz Emiliano, última ganadora del torneo, completarán también su recorrido en Pula Golf y Son Servera en una apasionante entrega de The Battle of Stars con varias sorpresas aún por desvelar.

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Todo en un escenario inmejorable como Pula Golf Resort, que más de 30 años después de su inauguración, seguida por el deslumbrante rediseño efectuado a principios de este siglo por el doble ganador del Masters José María Olazábal, ha convertido al complejo en el «Mejor destino de golf emergente del mundo» o «Mejor campo de golf de España» para los World Golf Awards. The Battle of Stars regresa así a Pula y Son Servera del 10 al 12 de junio como un torneo para el disfrute y que, gracias a sus fines solidarios, se juega mucho más allá de estos dos fastuosos campos de golf.