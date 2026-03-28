Rafa Nadal, LeBron, Tom Brady y ahora Will Smith: nuevo fichaje para el Mundial E1, una de las competiciones más espectaculares sobre el mar

El campeonato mundial de lanchas eléctricas UIM E1 ya tiene nueva parada en su hoja de ruta internacional y el movimiento no pasa desapercibido. Luanda acogerá el E1 Luanda GP 2026 el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, una cita que refuerza la expansión global del certamen y que coloca a Angola como nuevo actor dentro de una competición que busca mezclar deporte, innovación, sostenibilidad y espectáculo. La fecha ya aparece integrada en el calendario oficial de la temporada 2026, donde comparte escaparate con sedes como Lago Como, Mónaco, Dubrovnik, Lagos, Miami o Bahamas.

El gran rostro del anuncio fue Will Smith, actor, productor y propietario del equipo Visit Angola Westbrook Racing, que encabezó en Luanda el acto de presentación junto a Alejandro Agag, fundador y presidente de E1, y Márcio de Jesus Lopes Daniel, ministro de Turismo de la República de Angola. La aparición del actor estadounidense no fue un simple gesto promocional. En clave deportiva y de negocio, su presencia refuerza el mensaje que quiere lanzar el campeonato: el E1 no solo quiere consolidarse como competición, también aspira a convertirse en una plataforma global con capacidad para atraer inversión, turismo y visibilidad institucional. Según la propia E1, el anuncio de Luanda se presentó como una nueva carrera en Angola y un paso más en el crecimiento internacional del campeonato.

Will Smith, junto a Alejandro Agag / E1

El movimiento tiene además una lectura geográfica potente. Angola se convierte en la primera sede del E1 en África austral, un detalle que da valor al aterrizaje de la serie en una zona con enorme proyección de crecimiento para los grandes eventos deportivos sobre agua. No es casualidad. Luanda ofrece más de 1.600 kilómetros de costa atlántica en el conjunto del país y se presenta como un enclave con recorrido para unir turismo, deporte, tecnología y narrativa de país emergente. En ese contexto, el Gobierno angoleño ha querido situar esta prueba dentro de una estrategia más amplia de impulso al turismo náutico y de posicionamiento internacional.

Un Mundial de lanchas eléctricas

En términos de producto deportivo, la E1 sigue empujando una idea diferencial. Se trata del primer campeonato mundial de raceboats totalmente eléctricas, con embarcaciones RaceBird y parrillas mixtas de hombres y mujeres, una combinación con la que el certamen intenta abrirse paso en el ecosistema del deporte premium. La propia organización define la competición como una plataforma creada para impulsar tecnologías eléctricas y poner el foco en la protección y restauración de aguas urbanas y zonas costeras. Ahí está una de las claves de su relato: velocidad y lujo, sí, pero también sostenibilidad como bandera.

La otra gran palanca de crecimiento está en los nombres que orbitan alrededor del campeonato. El E1 ha construido buena parte de su identidad alrededor de equipos vinculados a celebridades del deporte y el entretenimiento, con propietarios como Rafa Nadal, LeBron James, Tom Brady, Steve Aoki, Didier Drogba, Marc Anthony o el propio Will Smith. Esa mezcla le ha dado un golpe de notoriedad inmediato y ha facilitado su entrada en mercados donde todavía está construyendo afición. El calendario 2026, de hecho, fue presentado por la propia organización como el más global hasta la fecha, con ocho carreras en cuatro continentes.

Dónde se puede ver el Mundial E1 por TV y online

E1 ha reforzado su distribución internacional con acuerdos audiovisuales y mantiene una alianza con DAZN para varios territorios clave, entre ellos España, además de otras ventanas de emisión y su canal oficial. Fuentes del entorno del campeonato sitúan su difusión en más de 230 territorios, una cifra que explica por qué sedes emergentes como Luanda consideran el evento una herramienta de exposición global.

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Con este paso, Luanda se conviere en una sede con narrativa propia. Will Smith puso la cara, Angola puso el escenario y el campeonato sumó una declaración de intenciones: crecer, abrir mapa y convertir las lanchas eléctricas en un producto cada vez más global.