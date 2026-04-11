Rafa Nadal disfruta del Masters en directo...y recibe consejo sobre su peculiar swing

A nadie se le escapa que al manacorí Rafa Nadal, el golf es su gran pasión después de haber cerrado su exitosa carrera profesional como tenista. Y ahora tiene la oportunidad de seguir en directo a las grandes estrellas del golf en el mismísimo Augusta, donde se encuentra invitado por la presidenta del Banco de Santander Ana Patricia Botín.

Nadal, que siempre ha practicado el golf e incluso a competido en torneos amateurs con éxito, alucina de vivir el torneo en directo y en un campo tan especial que solo había visto por televisión. “Cuando lo ves en directo es distinto a lo que se aprecia por televisión, sobre todo a nivel de dificultad”, explicaba en una entrevista a la cadena ESPN en el mismo campo de Augusta.

“Y revives momentos mágicos de compañeros como Seve, Chema, Sergio, Jon... He tenido la suerte de poder seguir el torneo cada año, y poder disfrutarlo como espectador ahora es único. Todos los campos tienen algún hoyo peor, pero aquí todos son especiales, preciosos. Solo caminar por aquí ya es una experiencia única. Poder jugarlo fue un sueño hecho realidad”, declaró después a las redes sociales en castellano del torneo.

Un análisis del swing inesperado

Aunque lo que no se esperaba el balear que un técnico analizara su swing en imágenes que le pasaron en la cadena y al que compararon con el “revés a dos manos” característico del balear. “No te lo tomes a pecho, pero es un poco estrechito. Sé que adoras este deporte y lo habrás trabajado, se nota. Deberías relajar más los brazos, aunque la rotación de hombros es buena”, le aconsejó.

“Nunca he dado clases, así que me guío un poco por las sensaciones del revés en el tenis”, opuso el balear.

También achacó parte de sus ‘vicios’ a los numerosos problemas físicos que ha sufrido a lo largo de su carrera tenística. “No puedo subir más el hombro derecho, tengo que abrir el stance mucho por mis lesiones en el pie... Son muchas las cosas que me impiden hacerlo mejor. Pero acepto el reto de intentar mejorarlo. Ya sabéis que siempre quiero mejorar en todo lo que hago”, prometió el mallorquín, que se tomó con buen espíritu el análisis a su swing.