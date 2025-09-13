Rafa Lozano hace historia y alcanza la final de un Mundial

El cordobés Rafael Lozano hizo historia este sábado en el boxeo español al ser el primer clasificado para la final de un Mundial al imponerse en Liverpool al irlandés Patsy Joyce por decisión dividida en la semifinal de menos de 55 kilos celebrada en el M&S Bank Arena. Este domingo buscará el primer oro de un púgil nacional en un Mundial.

Rafael Lozano Serrano, hijo del legendario olímpico cordobés Rafa Lozano y actual seleccionador español, venció en un combate vibrante y en una batalla táctica y física que mantuvo al público en vilo hasta el último segundo.

Desde la campana inicial, el duelo se perfiló igualado. El español salió con decisión, marcando el ritmo con su velocidad de manos y presión constante. Sin embargo, Joyce aprovechó su experiencia y solidez defensiva para contragolpear con eficacia.

El primer asalto fue para el irlandés, que convenció a cuatro de los cinco jueces. Pero lejos de amilanarse, Lozano respondió en el segundo round con determinación. Mostró su mejor boxeo, combinando ataque y movilidad, y logró llevarse el asalto de forma unánime (5-0), nivelando las puntuaciones.

El tercer asalto fue digno de una semifinal mundialista. Ambos púgiles se midieron con respeto, sabiendo lo que estaba en juego. Rafael Lozano, fiel a su estilo ofensivo, encontró el momento decisivo: una derecha limpia que hizo tambalear a Joyce y marcó la diferencia en los compases finales.

Finalmente, los jueces decretaron una victoria dividida para el español (3-2), un resultado ajustado que reflejó lo igualado del combate, pero que también premió la valentía y la inteligencia táctica del boxeador andaluz.

Con esta victoria asegura la medalla de plata y disputará este domingo (13.45h) una final histórica, porque será la primera vez que un español luche por el oro en un Mundial de boxeo, después de siete bronces logrados, entre los que ya se cuenta el de esta edición del hispanocubano Enmanuel Reyes Pla, que cuenta con dos metales.

Makhmud Sabyrkhan, el rival

Lozano se enfrentará en la final del Mundial al kazajo Makhmud Sabyrkhan que derrotó al chino Chuang Liu en la otra semifinal por decisión unánime de los cinco jueces.