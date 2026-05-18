NATACIÓN
Rafa Cabanillas se vuelve a coronar en la MARNATON eDreams by ME Sitges Terramar
En 4,5 km Rafa Cabanillas y Ona de Miguel se han llevado la victoria, mientras que Daniel Ortiz y Nerea Sánchez han vencido en los 2 km. El evento ha contado con pruebas de 4,5 km, 2km, relevos 4x200 m y Kids.
Más de medio millar de nadadores se han dado cita este sábado en Sitges para disputar la MARNATON eDreams by Hotel ME Sitges Terramar. Con distancias de 2 km y 4,5 km, la prueba ha arrancado a las 9 horas con salidas desde la Playa de la Fragata y la Playa del Far de Sant Cristòfol, con llegada en la Playa de les Anquines, frente al Hotel ME Sitges Terramar. Además, unos 30 equipos han competido en los relevos de 4x200 m y cerca de 50 niños de entre 5 y 13 años han participado en la MARNATON Kids by SPORT.
"Hemos tenido un día perfecto para disfrutar de la natación en aguas abiertas", ha afirmado David Campà, director de MARNATON. "Esta segunda edición ha consolidado definitivamente la prueba, que ha vuelto a ser un éxito de participación. Nuestro objetivo, de cara a la próxima temporada, es poder acoger aún a más nadadores", ha concluido.
En la prueba de 4,5 km, la victoria en categoría masculina ha sido, una vez más, para Rafa Cabanillas (0:52:50), entrenador del CE MARNATON. Le han seguido Javi Navarro (0:55:59) y Felix Parrilla (0:57:10). En femenino, Ona de Miguel también ha revalidado el título (0:57:51), tras su podio en Formentera el pasado 2 de mayo. Mireia Gómez ha sido segunda (1:04:21) y Carmen Crespo, tercera (1:04:28).
En los 2 km, Dani Ortiz ha conquistado el primer puesto (0:30:59), seguido de Aimar Camps (0:31:24) y Jan Porras (0:32:44). En femenino, Nerea Sánchez ha ganado con un tiempo de 0:38:33, por delante de Maria Fontanals (0:38:45) y Laura Grandes (0:39:42).
Próximas pruebas
El calendario de la Copa MARNATON eDreams continúa el 6 de junio en Begur, seguido de Sant Feliu de Guíxols (27 de junio), Cadaqués (19 de septiembre) y, para cerrar temporada, Ibiza el 10 de octubre. Más información e inscripciones en www.marnaton.com.
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