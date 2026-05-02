Rafa Cabanillas revalida su corona en la Marnaton Formentera ante casi 1.000 nadadores

La Marnaton eDreams Formentera by Baleària cumplió su décima edición y lo hizo a lo grande. Casi 1.000 nadadores y nadadoras se dieron cita en las aguas de Formentera para disputar las distancias de 8, 4 y 2 kilómetros en lo que supone el pistoletazo de salida de la Copa MARNATON eDreams 2026, el circuito de natación en aguas abiertas más importante del país.

La jornada trajo consigo una novedad: el viento de levante obligó a activar el llamado Plan B, trasladando la llegada de la prueba a la playa de Cala Saona en lugar del escenario habitual. Una decisión que, según el propio organizador, resultó ser todo un acierto. David Campà, director de MARNATON, lo explicó con satisfacción: "Esta isla es un auténtico lujo, no solo por sus paisajes sino también porque nos ofrece planes alternativos en función de la meteorología. Ha sido todo un acierto, y los participantes han podido disfrutar de un paisaje diferente al de otros años y un mar plano ideal para nadar". Campà también quiso agradecer el apoyo de los patrocinadores y administraciones: "Esta prueba es posible, y ha crecido como lo ha hecho, gracias al apoyo vital de Baleària, el Consell de Formentera y eDreams, así que estamos sumamente agradecidos y con muchas ganas de seguir viniendo".

En la distancia reina de 8 kilómetros, Rafa Cabanillas fue intratable. El nadador revalidó su título con un tiempo de 1:37:56, dejando en segunda posición al italiano Massimo Grisenti (1:44:12) y al español Guille Matas (1:44:48). Pero la historia más emotiva del día llegó en la categoría femenina, donde Ona de Miguel cruzó la línea de meta en primer lugar con un tiempo de 1:49:37. Detrás de ella, en segundo puesto, llegó Mireia Gómez (1:59:53), su propia madre, en una imagen que difícilmente olvidarán quienes estuvieron en Cala Saona. Carmen Crespo completó el podio femenino (2:01:46).

Imagen de la salida de la prueba / ©MARNATON ©Walden Outdoor Sports

En los 4 kilómetros, la prueba de distancia media vivió un duelo apasionante en femenino: María del Mar Iban Baker se impuso con 1:06:00, seguida a tan solo dos segundos por Naia Ibarrondo (1:06:02). En masculino, el triunfo fue para Albert Parrilla (1:06:30), con Rafael Reyes segundo (1:08:16) y Paul Ziolkowski tercero (1:08:42).

Los 2 kilómetros, la distancia ideal para quienes se acercan por primera vez al open water, también dejaron actuaciones destacadas. Jan Porras ganó en masculino con 0:27:38, y Nerea Sánchez lo hizo en femenino con 0:31:47, en una final femenina de infarto donde los tres primeros puestos se resolvieron en apenas 15 segundos.

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La temporada, sin embargo, acaba de comenzar. Dentro de dos semanas, el 16 de mayo, el circuito aterriza en Sitges con un formato de fin de semana completo que incluye relevos, prueba Kids, Sunset Party en el Hotel ME Sitges y clase de yoga. Después vendrán Begur (6 de junio), Sant Feliu de Guíxols (27 de junio), Cadaqués (19 de septiembre) y, para cerrar la Copa, Ibiza el 10 de octubre.