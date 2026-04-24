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Quique Setién sorprende en el Open Chess Menorca: ilegalidad, remontada y victoria en una partida al límite
El exentrenador del FC Barcelona, apasionado del ajedrez desde hace años, compitió en la sección Blitz del OpenChess Menorca
En el mundo del fútbol, Quique Setién es conocido por su trayectoria como entrenador en clubes como el Real Betis, la UD Las Palmas o el Barça, donde dirigió a figuras como Leo Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann.
Pero lejos de los banquillos, Setién siempre ha mostrado una profunda afición por el ajedrez, disciplina que practica desde joven y en la que ha competido en múltiples torneos amateurs.
Su nivel actual ronda los 1940 puntos ELO, una cifra que lo sitúa en la frontera entre jugador fuerte y avanzado, lo que implica que tiene una buena comprensión táctica y estratégica, comete menos errores graves que la mayoría de jugadores de club y puede competir seriamente en torneos locales y eventos oficiales.
Setién en el Open Chess Menorca
El exentrenador se presentó al Open Chess Menorca, disputado del 7 al 12 de abril en la isla balear. Participó en la sección Blitz, un formato ultrarrápido de 9 rondas donde cada jugador puede sumar un máximo de 9 puntos.
Setién finalizó en la posición 149 de 207 participantes, con un total de 3,5 puntos, un resultado digno en un torneo con jugadores experimentados y ritmos exigentes.
La partida viral: una ilegalidad, un árbitro y una remontada
En uno de los vídeos del torneo se observa a Setién disputando una partida muy reñida contra una jugadora rival. Ambos están apurados de tiempo y la tensión es evidente.
Durante el encuentro, Setién comete una jugada ilegal, lo que lleva a su oponente a llamar al árbitro. Tras revisar la situación, el árbitro le da la razón a la jugadora y aplica la sanción correspondiente: ella recibe un minuto adicional en el reloj, una ventaja significativa en Blitz.
Aun así, la partida continúa con intensidad. La rival intenta forzar la victoria e incluso plantea una trampa para ahogar al rey blanco, pero Setién detecta la maniobra, reacciona con precisión y termina ganando la partida.
Un rival inesperado
La escena ha llamado la atención por el contraste: imagínense jugar una partida de ajedrez y descubrir que quien está enfrente, hace no tanto, daba órdenes a Messi desde la banda del Camp Nou. Esa mezcla de deporte, estrategia y sorpresa ha convertido el vídeo en un pequeño fenómeno entre aficionados al ajedrez y al fútbol.
Quique Setién continúa demostrando que su pasión por el ajedrez es tan seria como su carrera en los banquillos. Su participación en el Open Chess Menorca, su nivel competitivo y su capacidad para sobreponerse a un error en plena partida refuerzan la imagen de un competidor nato, dentro y fuera del terreno de juego.
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