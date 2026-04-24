Quique Setién sorprende en el Open Chess Menorca: ilegalidad, remontada y victoria en una partida al límite

En el mundo del fútbol, Quique Setién es conocido por su trayectoria como entrenador en clubes como el Real Betis, la UD Las Palmas o el Barça, donde dirigió a figuras como Leo Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann.

Pero lejos de los banquillos, Setién siempre ha mostrado una profunda afición por el ajedrez, disciplina que practica desde joven y en la que ha competido en múltiples torneos amateurs.

Su nivel actual ronda los 1940 puntos ELO, una cifra que lo sitúa en la frontera entre jugador fuerte y avanzado, lo que implica que tiene una buena comprensión táctica y estratégica, comete menos errores graves que la mayoría de jugadores de club y puede competir seriamente en torneos locales y eventos oficiales.

Setién en el Open Chess Menorca

El exentrenador se presentó al Open Chess Menorca, disputado del 7 al 12 de abril en la isla balear. Participó en la sección Blitz, un formato ultrarrápido de 9 rondas donde cada jugador puede sumar un máximo de 9 puntos.

Setién finalizó en la posición 149 de 207 participantes, con un total de 3,5 puntos, un resultado digno en un torneo con jugadores experimentados y ritmos exigentes.

La partida viral: una ilegalidad, un árbitro y una remontada

En uno de los vídeos del torneo se observa a Setién disputando una partida muy reñida contra una jugadora rival. Ambos están apurados de tiempo y la tensión es evidente.

Durante el encuentro, Setién comete una jugada ilegal, lo que lleva a su oponente a llamar al árbitro. Tras revisar la situación, el árbitro le da la razón a la jugadora y aplica la sanción correspondiente: ella recibe un minuto adicional en el reloj, una ventaja significativa en Blitz.

Aun así, la partida continúa con intensidad. La rival intenta forzar la victoria e incluso plantea una trampa para ahogar al rey blanco, pero Setién detecta la maniobra, reacciona con precisión y termina ganando la partida.

Un rival inesperado

La escena ha llamado la atención por el contraste: imagínense jugar una partida de ajedrez y descubrir que quien está enfrente, hace no tanto, daba órdenes a Messi desde la banda del Camp Nou. Esa mezcla de deporte, estrategia y sorpresa ha convertido el vídeo en un pequeño fenómeno entre aficionados al ajedrez y al fútbol.

Quique Setién continúa demostrando que su pasión por el ajedrez es tan seria como su carrera en los banquillos. Su participación en el Open Chess Menorca, su nivel competitivo y su capacidad para sobreponerse a un error en plena partida refuerzan la imagen de un competidor nato, dentro y fuera del terreno de juego.