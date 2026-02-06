Quique Llopis vuela y Attaoui roza un récord mundial histórico en Madrid

Madrid respondió a lo grande con un llenazo en Gallur en un World Indoor Tour Gold 2026 que tuvo como grandes protagonistas a Quique Llopis y a Mohamed Attaoui, quienes levantaron al público de sus asientos en una tarde de pasión atlética de las que tanto se echan tanto de menos en tierras catalanas.

Attaoui fue la estrella de la prueba que cerró el viernes, unos 1.000 metros en los que partía con el deseo de batir el récord mundial bajo techo que ostenta el yibutí Ayanleh Souleiman con 2:14.20 desde hace 10 años. El cántabro de adopción ya tiene la tercera marca de siempre en 1.00 metros al aire libre con 2:12.25, tan solo por detrás del keniano Noah Ngeny (2:11.96) y del británico y actual presidente de World Athletics, Sebastian Coe (2:12.18).

En una prueba con los también españoles Adri Ben y Mariano García, el atleta del On Running tuvo el récord en sus piernas hasta la última curva. Alejandro José Matienzo pasó el 200 en 26.65 y el 400 en 53.12 para dejar al polaco Ostrowski llevar la carrera hasta el 600 (1:20.28). Attaoui tomó ahí la cabeza (1:47.58 en el 800) y se dejó unas décimas que no pudo recuperar en la recta final.

Mohamed Attaoui y Quique Llopis brillaron en Madrid / RFEA / SPORTMEDIA

Con 2:14.52, arrebató el récord europeo al mítico danés de origen keniano Wilson Kipketer (2:14.96) y también es el tercero de siempre bajo techo tras Ayanleh (2:14.20) y el estadounidense Hoey (2:14.48). 'Moha' demostró otra vez con hechos que es una estrella mundial del atletismo y que España está de suerte con un tipo que es tan bueno en la pista como fuera de ella. Por detrás, notable actuación del murciano Mariano García (segundo con 2:16.40) y del gallego Adri Ben (tercero con 2:16.80).

La otra estrella del viernes fue Quique Llopis. El valenciano llevaba tiempo merodeando el récord nacional de 60 metros vallas que compartía con el hispanocubano Orlando Ortega (7.48) y este año ya había corrido en 7.50. El discípulo de Toni Puig ya rayó a gran nivel en las series con 7.49... y tenía reservado lo mejor para la final.

Cuarto en los Juegos de París y en el Mundial de Tokio en 110 metros vallas, salió ligeramente peor que el campeón europeo Simonelli (le arrebató el oro en Roma'24), pero progresó como un coloso para imponerse con 7.45, nuevo récord nacional por tres centésimas y 15º europeo de la historia. Este año tan solo ha corrido más el estadounidense Trey Cunningham con 7.42.

Quique Llopis ya es el español más rápido de la historia en 60 vallas / RFEA / SPORTMEDIA

Sería injusto no incluir en esta terna a una mediofondista extraordinaria, Rocío Arroyo. La alcalaína irrumpió el año pasado al subir del 400 al 800 con sendos oros continentales sub'23 en las dos vueltas al aire libre y en la última posta del 4x400. Además, bajó de los dos minutos... ¡y este viernes lo ha hecho en pista cubierta!

Arroyo hizo una carrera magistral con un saber correr impropio de sus 22 años para ganar la final B de 800 con 1:59.97 y convertirse en la segunda española en correr por debajo de 120 segundos. La primera es la mítica vallisoletana Mayte Martínez (1:59.52). Lorea Ibarzabal fue cuarta con 2:01.79 y la joven catalana Marta Mitjans, quinta con otro 'mordisquito' a su récord personal (2:02.44).

En cuanto al resto de españoles, destacar la segunda plaza de la madrileña Blanca Hervás en 400 con 51.59, tan solo detrás de la laureada neerlandesa Lieke Klaver (51.26), los 6.65 del catalán Guillem Crespí en 60 lisos, la sexta plaza de Marta García en 1.500 con marca personal (4:07.18) y los 6,70 de la vasca Irati Mitxelena en longitud, a cinco centímetros de la mínima para el Mundial.

Rocío Arroyo, sensacional en los 800 metros / RFEA / SPORTMEDIA

Acabemos con los atletas extranjeros. Sensacional el peso, con victoria del estadounidense Jordan Gesit (22,04), por delante del jamaicano Campbell (21,94) y del estadounidense Steen (21,88), grandes victorias de la suiza Audrey Werro en la final A de 800 (2:00.68), del etíope Haylom en 1.500 con 4:02.37 por delante de la subcampeona mundial y olímpica de 10.000, la italiana Nadia Battocletti (4:03.59), de la brasileña Agate de Souza para liderar el año en longitud (6,97) y de la francesa Bapte en 60 vallas (7.90).