Quique Llopis y Adrián Ben, séptimos en Shanghái; Carlos Llavador consigue el bronce en florete

El vallista Quique Llopis y el mediofondista Adrián Ben acabaron en la séptima posición en los 110 y 800 metros, respectivamente, en la primera prueba de la Liga de Diamante 2026 disputada en Shanghái.

Llopis pagó una mala salida en la prueba de vallas y algún fallo posterior, lo que le impidió estar cerca del podio. Acabó con un crono de 13.43, que no obstante, es su mejor registro del año; y Adrián Ben en los 800 metros trató de aprovechar su velocidad terminal para progresar, aunque se quedó en esa misma posición y un crono de 1:44.45, a medio segundo de su registro personal (1:43.92).

En los 110 vallas se impuso el estadounidense Jamal Britt con 13.07 por delante de su compatriota Cordell Tinch (13.10) y el japonés Rachid Muratake (13.18) y en las dos vueltas a la pista ganó el irlandés Mark English tras una increíble remontada con récord del mítin (1:43.85) al superar al botsuano Kethobogile Haingura (1:43.89) y al norteamericano brandon Miller (1:44.00).

Carlos Llavador, bronce

El español Carlos Llavador ha conseguido la medalla de bronce en el Grand Prix de florete, donde se quedó a las puertas de la gran final.

Llavador, de 34 años, bronce mundialista en 2018 y europeo en 2015 y 2025, añade así un nuevo podio en su dilatada carrera internacional tras ganar al australiano Joseph Glasson (15-8), a los japoneses Ryoga Ono (15-9) y Toshiya Saito (15-11) y al chino Zhaoran Zeng (15-14) para plantarse en semifinales.

En cambio no pudo con el ruso Kirill Borodachev, subcampeón mundial en 2025 y plata olímpica por equipos en Tokio 2020, ante el que cayó por 11-15.

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Este podio supone una importante dosis de confianza ante los próximos Europeos de esgrima que se disputarán en junio en Tallin, próxima gran cita del calendario internacional, mientras que los Mundiales tendrán lugar en julio en Hong Kong.