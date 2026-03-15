La quimérica barrera que no podrá superar Duplantis

Al igual que ha sucedido históricamente en natación, como cuando el estadounidense de origen alemán Johnny Weismüller ('Tarzán') bajó del minuto en 100 libres allá por 1922 (58.6) o cuando lo logró la australiana Dawn Frazer en 1962 (59.9), el atletismo está lleno de barreras ya superadas, superables a corto y medio término o insuperables para el ser humano.

Entre las superadas, los 10 segundos en 100 lisos (el estadounidense Jim Hines con 9.95 en 1968), los 18 metros en triple (el británico Jonathan Edwards con 18,23 en 1995), los dos metros en altura femenina (la alemana Rosemarie Ackermann con 2,00 en 1977), los 9.000 puntos en decatlón (el checo Roman Sebrle con 9.026 en 2001), los seis metros en pértiga masculina (el todavía soviético Sergey Bubka con 6,00 en 1985) o los cinco metros en mujeres (la rusa Yelena Isinbayeva lo logró en 2005).

Los hombres bajarán algún día de dos horas en maratón (el keniano Kelvin Kiptum, fallecido en un accidente, acreditó 2:00:35 en 2023), de 100 metros en jabalina (los 98,48 del checo Jan Zelezny es el récord mundial), de 1:40.00 en 800 (el keniano David Rudisha corrió en 1:40.91) o de nueve metros en longitud (el estadounidense Mike Powell se quedó en 8,95). Y las mujeres superarán los 16 metros en triple (la azulgrana Yulimar Rojas saltó 15,74), de 14 minutos en 5.000 (14:00.21 de la etíope Gudaf Tsegay) y de 12 segundos en 100 vallas (la nigeriana Tobi Amusan tiene 12.12).

Armand Duplantis, tras saltar 6,31 en Uppsala / EUROPA PRESS

Otros se presentan imposibles, como los nueve segundos en 100 metros masculinos (el mítico 'Relámpago' jamaicano Usain Bolt tiene 9.58) o los 10 en mujeres (la estadounidense Florence Griffith-Joyner corrió en 10.49), los 2,50 en altura masculina (el cubano Javier Sotomayor tiene 2,45), los 26 minutos en 10.000 masculinos (el ugandés Joshua Cheptegei corrió en 26:11.00)... o los seis metros y medio en pértiga masculina.

Armand Duplantis sigue haciendo historia y el jueves logró su decimoquinto récord mundial al elevarse sobre 6,31 metros en la localidad sueca de Uppsala en el 'Mondo Classic', una prueba organizada por él mismo y con el single de su debut como músico sonando con fuerza por megafonía su primer 'single' como cantante, 'Feeling Myself'. En casa, ante su público, con su música y haciendo lo que le apasiona.

Como cada vez en sus 15 récords mundiales, la pregunta que surge en el ambiente es tan clara como difícil de responder. ¿Hasta qué altura será capaz Duplantis de franquear el listón? En sus últimas apariciones, con mención especial para la de Uppsala, se le ha visto incluso más rápido en el camino hacia el cajetín y más suelto a la hora de desprenderse de la pértiga con destino al cielo.

'Mondo' Duplantis, cada vez más cerca del cielo / EUROPA PRESS

Los expertos aseguran que estaría para correr más rápido unos 100 metros en los que ya atesora unos sensacionales 10.37. De hecho, el año pasado no dio opción en el espectacular reto en el que destrozó al astro noruego Karsten Warholm, poseedor del récord mundial de 400 metros vallas con unos asombrosos 45.94. Es decir, que el sueco sigue mejorando a sus 26 años y después de un lustro y medio en la elite.

En varios entrenamientos se ha ido en torno a 6,35 y la semana que viene volverá a asaltar su récord en los Mundiales de Torun, en los que tendrá enfrente sobre todo al griego 'Manolo' Karalis (6,18 este año) y al noruego Sondre Guttormsen (6,06). ¿Podrá acercarse a 6,40 metros? Lo que parece una evidencia es que la barrera de los seis metros y medio es imposible a día de hoy.

Ya ha elevado el récord mundial en 14 centímetros desde que lo batió por primera vez con 6,17 metros, por lo que si repitiese ese hito se iría a 6,45 metros. No parece factible. El objetivo de la gran estrella del atletismo es seguir amasando oros e ir luchando por elevar esa plusmarca centímetro a centímetro con los 100.000 euros de bonus que percibe cada vez. ¿6,35? Sería factible. ¿6,40? Rozando lo imposible. ¿6,50? Una quimera. Un imposible.