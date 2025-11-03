Quim vidal, entre los tres golfistas españoles que se ganan la tarjeta del DP World Tour 2026

Con el DP World Tour velando armas antes de afrontar los play offs de Abu Dhabi y Dubai, el foco se ha trasladado esta semana a Mallorca, donde el Hotel Planner Tour ha disputado su gran final y con buenas noticias para los golfistas españoles.

Tras jugarse la competición en Alcanada Golf, se ha confirmado el ascenso de tres jugadores españoles al primer circuito europeo de cara al 2026: Sebastián García (10º en la Race to Mallorca), el barcelonés Quim Vidal (15º) y Rocco Repetto-Taylor (18º).

El madrileño, además, ha sido el mejor español en la Rolex Grand Final - Road to Mallorca disputada en el Club mallorquín. Con -5 al total, García se ha clasificado en la decimoctava plaza, lo que le ha hecho perder tres puestos en el Ranking pero ha logrado el billete igualmente para el DP World Tour.

Pastor y Arnaus, a la final de la Escuela

Víctor Pastor (-4) y Quim Vidal (-4) y Rocco Repetto-Taylor (-3) también han acabado bajo par en el torneo mallorquín, pero Víctor Pastor, al igual que el jugador de Golf Moià, Adri Arnaus, se han quedado fuera de las tarjetas directas, pero se han ganado un puesto en la final del viernes INFINITUM Golf, en Tarragona.

La victoria en Mallorca ha sido por el inglés James Morrison, con 273 golpes (-15), seguido del italiano a Stefano Mazzoli, con 276 (-12), ambos con la tarjeta del DP World Tour para el 2026.