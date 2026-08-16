Quim Crespo (Bar Bocata): "Hansi Flick se paró justo delante con su mujer, se quedó mirando y vio tanta gente que ni intentó entrar"

El Bar Bocata es uno de los locales gastronómicos de moda en la Ciudad Condal. Con un ambiente cercano y una propuesta sencilla pero de calidad -cumpliendo con el menos es más-, ha cautivado a un gran público del que forman parte personas muy importantes del mundo Barça, de jugadores y jugadoras a directivos, incluido el presidente Joan Laporta. Quim Crespo (Banyoles, 1991), uno de los fundadores y copropietario, nos acerca este proyecto que empezó a principios de 2024 y que, con mucho trabajo, ha cautivado a mucha gente y todavía tiene un largo recorrido por delante.

¿Cómo empezó el proyecto?

Nosotros empezamos hace dos años y medio, en enero de 2024, con mi amigo Uri, que somos amigos de la infancia, desde que tenemos dos años, y junto con Lucas, que lo conocimos un mes antes de abrir Bar Bocata. Empezó todo aquí, en la Travessera de Gràcia con Balmes.

¿Cuándo sois conscientes del boom mediático?

El día que más nos sorprende seguramente es el día que Marcos Alonso, cuando jugaba en el Barça, vino juntamente con todos los jugadores -con Gavi, con Pedri, con Joao Félix- a cenar aquí. Nunca imaginábamos que los jugadores del Barça se interesarían por venir aquí.

¿Cuáles son las claves de vuestro éxito?

Nosotros hacemos muchas horas, les damos mucho cariño a todas las personas que entran por aquí e intentamos que la experiencia sea la mejor, que la comida sea la mejor, que repitan y que estén a gusto, como en casa.

¿Cómo de importantes han sido las redes sociales para daros a conocer?

Nosotros en nuestra vida cotidiana utilizamos las redes, entonces hicimos lo mismo con las redes del bar, porque nuestra forma de comunicarnos está muy pegada al móvil. Todo lo que hacíamos lo grabábamos, lo colgábamos y eso gustó, pero lo hicimos con naturalidad; como quien comparte su vida, nosotros compartimos nuestra vida de aquí del bar, del día a día.

Quim Crespo, en los fogones de su local / Dani Barbeito

Hace unos meses abristeis vuestro segundo local en Barcelona. ¿Fue algo planeado o fue por necesidad de atender a toda la clientela?

Abrimos este local, funcionó bien, sigue funcionando bien y vimos la oportunidad de abrir el segundo. A veces tenemos diferentes ideas, pero vamos un poco al día a día. Entonces surgió la oportunidad y junto con Uri y Lucas nos animamos y lo intentamos. Tiene características que no tiene este: tiene un poco de terraza, tiene más sol, entonces eso nos animó a ofrecer algo diferente y en un barrio que también es diferente.

También estáis en la Costa Brava, en Mas Sorrer. ¿Tenéis en mente ir ampliando Bar Bocata a nivel de toda la geografía catalana?

Cada mes, cada año, cada temporada, vamos viendo cómo va. Nosotros a Mas Sorrer le tenemos mucho cariño porque hemos ido siempre, ahora vamos a trabajar, entonces cuando nos surgió la oportunidad estuvimos encantados. Además, mucha de la gente que viene aquí también está allí en verano, entonces queda entre amigos.

¿Quién es la persona más famosa que ha estado en el Bar Bocata?

Lo que más me impacta es el Barça, porque somos muy culés y entonces lo que hace más ilusión es cuando vinó Jan (Laporta) a hacer los macarrones o los jugadores. Tratamos a todo el mundo igual; han venido Rosalía, Bad Gyal, toda la familia, pero nosotros no le metemos más énfasis o menos, sino que es un bar, todo el mundo está aquí, comparte mesa, comparte espacio y nos hace ilusión del primero al último. Si viene Rosalía, te impacta porque no lo imaginas, pero estamos agradecidos y viviendo una experiencia muy bonita.

¿De dónde viene tu barcelonismo?

Me acuerdo que era el verano del 2000, porque coincidió con la Eurocopa del 2000 que Figo se fue a Madrid, cuando Florentino ganó las elecciones. Y yo me acuerdo que ese era el primer año que le pedí 150 pesetas a mi abuelo para comprar cada día el diario para seguir durante el verano todas las noticias del Barça, el fichaje de Figo. Incluso me acuerdo de los goles de Pizzi en la remontada de la Copa del Rey, en el Camp Nou. En casa siempre hemos visto el Barça y la afición es desde que uno tiene conciencia.

¿Qué tienen en común el Bar Bocata y el Barça?

Yo creo que comparten el sentimiento de que el Barça es necesario para Barcelona y Cataluña, y Cataluña y Barcelona son necesarios para el Barça. Esa unión que debe existir entre país y club es lo que entendemos que nos hace grandes. Siempre decimos que lo importante es que Barcelona respire Barça. Nosotros hicimos la marcha cuando se inauguró de nuevo el Camp Nou, que fueron mil personas andando por la Diagonal hasta el Camp Nou, queríamos que Barcelona se tiñera de blaugrana. Para mí es el sentimiento que tenemos de hacer que Barcelona sea un motor para el Barça y al revés.

Crespo, en la entrada del Bar Bocata / Dani Barbeito

¿Cómo se fraguó el acto de precampaña de Joan Laporta cuando vino a cocinar y a comer?

Surgió la idea porque a él le hacía ilusión venir a hacer aquí los macarrones. Ya teníamos relación con el presidente y con gente del club y surgió la idea y la verdad es que nosotros encantados. Después de Joan Gamper, tener al mejor presidente de la historia del Barça, la persona que ha conseguido durante dos momentos muy complicados volver el club a ser un referente y grande, pues nosotros ante eso estamos siempre dispuestos a ayudar.

¿Es un cliente habitual? ¿O algún miembro de su junta directiva?

La vicepresidente Elena Fort viene bastante más porque le queda cerca el despacho. Al presidente obviamente le cuesta más, también porque tiene más movimiento, pero sí que ha venido un par o tres de veces.

¿Con qué equipo te sientes más identificado? ¿Con el Barça masculino o con el femenino?

Toda la vida he seguido más al masculino, porque el fútbol femenino es algo más novedoso. Pero al final somos del Barça y lo que queremos es levantar la Champions, sea Lamine Yamal o sea Kika Nazareth. Por lo tanto, nos sentimos igual de identificados como culés que somos.

¿Cómo es vuestra relación con el equipo femenino? En los últimos tiempos han hecho más cenas de equipo en el Bar Bocata.

Aquí celebraron la cuarta Champions. Creo que todo empezó con el aniversario de Kika Nazareth. Kika hizo aquí el aniversario y, a partir de ahí, cada vez que ganan un partido importante o tienen una festividad, a menudo vienen. Y con Alexia, con Aitana… Es un placer tener gente del Barça, porque lo sientes como tuyo cuando ganan. Que lo celebren en casa es increíble.

¿Y quiénes son los jugadores que más vienen del masculino?

Casi todo el equipo vinieron solo una vez. Me acuerdo que Araujo sobresalía mucho, estaban Gavi, Pedri, Joao Félix, Ferran, Oriol Romeu, Íñigo Martínez…

¿Alguna anécdota que se pueda contar?

Nosotros tenemos el piso de arriba, que es una oficina, y cuando nos piden un espacio más privado para hacer cenas, pues se la dejamos puntualmente. Y con las jugadoras del Barça sí que una vez cenaron ahí arriba, pero como era de celebración mejor no lo cuento demasiado. Hicieron lo que tenían que hacer, celebrar la cuarta Champions.

¿Estás ilusionado con el Barça, tanto el masculino como el femenino?

Sí. El Barça de Laporta ha conseguido volver a ser un equipo ganador, como ha sido el Barça históricamente con Kubala, con Cruyff, con Samitier, con Guardiola, y ahora hemos recuperado con Flick ese espíritu de ser un equipo referente europeo y mundialmente. Y yo creo que este año nos toca ganar la tercera Liga consecutiva en el masculino y levantar la sexta Champions. Yo creo que sería el sueño y debe ser la ambición de este año.

¿Qué te parecen los fichajes del Barça y lo que suena?

Yo creo que son grandes fichajes, porque refuerzan, dan competencia y creo que son jugadores estilo Barça. Pero la guinda está ahí con Rodri y Julián. Ojalá se pueda dar, porque eso sí que ya sería un equipo con 15 jugadores de altísimo nivel.

¿Y qué opinas de Hansi Flick? ¿Le esperáis en el Bar Bocata?

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Tenemos una anécdota de una vez que estábamos aquí con el bar a tope y Uri, mi compañero, estaba en la puerta gestionando la gente que entraba, reservas y todo esto. Y Hansi Flick se paró justo delante con su mujer, se quedó mirando y vio tanta gente que ni intentó entrar. Uri intentó decirle algo, pero no lo consiguió. Yo creo que esa vez quería venir, pero no entro. Supongo que alguna otra ocasión habrá para que venga. Nosotros encantados. Flick es como Guardiola, Luis Enrique, Cruyff, gente que nos ha cambiado como club y que nos ha hecho ganadores.