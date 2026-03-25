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Historia SPORT

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Balonmano

¿No quieres caldo? Pues... dos tazas: Hispanos y Guerreras, contra Israel

Los de Jordi Ribera se jugarán el billete al Mundial y las de Joaquín Rocamora, ya clasificadas, el cierre del Preeuropeo

El balonmano español jugará tres veces contra Israel

El balonmano español jugará tres veces contra Israel / RFEBM

David Rubio

David Rubio

Israel sigue en el limbo en otra muestra de la politización de un deporte que se unió a nivel institucional para desterrar a Rusia de todas las competiciones y ahora esconde la cabeza cual avestruz ante los desmanes de Estados Unidos, el país hebreo e Irán en sus respuestas.

Entretanto, los equipos israelís siguen compitiendo, a puerta cerrada en el Palau en la Euroliga y como locales en Belgrado (el Maccabi) o en Sofía (el Hapoel Tel Aviv). Además, las selecciones del país asiático conservan todos los derechos en todos los deportes.

El pasado 19 de octubre, las Guerreras se tuvieron que enfrentar a Israel en la fase de clasificación para el Europeo de finales de este año en un choque casi clandestino y sin señal de televisión que se disputó en Bratislava.

Las Guerreras se posicionaron antes de medirse a Israel

Las Guerreras se posicionaron antes de medirse a Israel / X / JOSÉ MANUEL AMORÓS

Se quejaron la mayoría de jugadoras y el ya exseleccionador, Ambros Martín, parte del equipo saltó a la pista con pegatinas de sandías en sus zapatillas (un símbolo palestino) e incluso lanzaron un comunicado que acababa así: "Compito, sí. Pero no lo hago con indiferencia".

España se impuso por un sonoro 22-38 a un rival muy flojo y el pasado 7 de marzo selló su billete para el Europeo como primera de grupo ante Austria (34-24). Sin embargo, el calendario obliga a enfrentarse a Israel en territorio español en la última jornada el próximo 12 de abril.

Será otro partido polémico, ya que en el 'avispero' del Golfo Pérsico y de Oriente Medio aún queda demasiada miel y los problemas seguirán de aquí a tres semanas. ¿Se jugará? ¿Tendrá lugar a puerta cerrada? Por cierto, que los dos duelos entre Israel y Grecia se aplazaron 'sine die' y podrían jugarse una plaza al mejor tercero si el mismo equipo gana ambos.

Así es la realidad ahora en Tel Aviv... ¿dónde se jugará?

Así es la realidad ahora en Tel Aviv... ¿dónde se jugará? / EUROPA PRESS

Y como los bombos son caprichosos, el rival de los Hispanos en el cruce de clasificación para el Mundial de 2027 salió del duelo entre Georgia e Israel. Ambos partidos se disputaron en la localidad georgiana de Telavi y los hebreos ganaron la ida por 29-32 y perdieron la vuelta por 28-30. Eso sí, nada que ver con lo sucedido hace dos años, cuando el rival fue Serbia.

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La ida se disputará en España el 13 o el 14 de mayo, mientras que la vuelta se disputará en algún lugar el 16 o el 17 de mayo. ¿Habrá público en España o la EHF permitirá que se prostituyan estas eliminatorias? Lo dicho, ¿no quieres caldo? Pues... dos tazas de Israel.

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