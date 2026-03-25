¿No quieres caldo? Pues... dos tazas: Hispanos y Guerreras, contra Israel

Israel sigue en el limbo en otra muestra de la politización de un deporte que se unió a nivel institucional para desterrar a Rusia de todas las competiciones y ahora esconde la cabeza cual avestruz ante los desmanes de Estados Unidos, el país hebreo e Irán en sus respuestas.

Entretanto, los equipos israelís siguen compitiendo, a puerta cerrada en el Palau en la Euroliga y como locales en Belgrado (el Maccabi) o en Sofía (el Hapoel Tel Aviv). Además, las selecciones del país asiático conservan todos los derechos en todos los deportes.

El pasado 19 de octubre, las Guerreras se tuvieron que enfrentar a Israel en la fase de clasificación para el Europeo de finales de este año en un choque casi clandestino y sin señal de televisión que se disputó en Bratislava.

Las Guerreras se posicionaron antes de medirse a Israel / X / JOSÉ MANUEL AMORÓS

Se quejaron la mayoría de jugadoras y el ya exseleccionador, Ambros Martín, parte del equipo saltó a la pista con pegatinas de sandías en sus zapatillas (un símbolo palestino) e incluso lanzaron un comunicado que acababa así: "Compito, sí. Pero no lo hago con indiferencia".

España se impuso por un sonoro 22-38 a un rival muy flojo y el pasado 7 de marzo selló su billete para el Europeo como primera de grupo ante Austria (34-24). Sin embargo, el calendario obliga a enfrentarse a Israel en territorio español en la última jornada el próximo 12 de abril.

Será otro partido polémico, ya que en el 'avispero' del Golfo Pérsico y de Oriente Medio aún queda demasiada miel y los problemas seguirán de aquí a tres semanas. ¿Se jugará? ¿Tendrá lugar a puerta cerrada? Por cierto, que los dos duelos entre Israel y Grecia se aplazaron 'sine die' y podrían jugarse una plaza al mejor tercero si el mismo equipo gana ambos.

Así es la realidad ahora en Tel Aviv... ¿dónde se jugará? / EUROPA PRESS

Y como los bombos son caprichosos, el rival de los Hispanos en el cruce de clasificación para el Mundial de 2027 salió del duelo entre Georgia e Israel. Ambos partidos se disputaron en la localidad georgiana de Telavi y los hebreos ganaron la ida por 29-32 y perdieron la vuelta por 28-30. Eso sí, nada que ver con lo sucedido hace dos años, cuando el rival fue Serbia.

La ida se disputará en España el 13 o el 14 de mayo, mientras que la vuelta se disputará en algún lugar el 16 o el 17 de mayo. ¿Habrá público en España o la EHF permitirá que se prostituyan estas eliminatorias? Lo dicho, ¿no quieres caldo? Pues... dos tazas de Israel.