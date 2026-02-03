FÚTBOL SALA
Así quedan los cruces de la Copa de España de fútbol sala: rival del Barça, fechas y horarios
El Barça se enfrentará al Valdepeñas y el Movistar Inter jugará contra el Jimbee Cartagena, uno en cada lado del cuadro
Ya están definidos los enfrentamientos con los que arrancará la XXXVII edición de la Copa de España de fútbol sala. El sorteo se ha celebrado este martes por la mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, con Julio García Mera y Felipe del Campo como las manos inocentes encargadas de extraer las bolas.
El torneo tendrá lugar en el Palacio Municipal de Deportes de Granada del 19 al 22 de marzo. Será la tercera vez que la ciudad andaluza acoge el evento, tras hacerlo en 2009 y 2023. Prometen ser unos días intensos, con la emoción habitual de una competición que se decide en apenas cuatro jornadas, y con los finalistas disputando un partido diario sin descanso.
En esta edición no estará el vigente campeón, el Peñíscola, duodécimo en liga, que levantó su primer título nacional el curso pasado tras derrotar al Illes Balears Palma Futsal en Murcia (4-3). Los dos grandes favoritos, Movistar Inter (11 títulos) y Barça (7), han caído en lados opuestos del cuadro, de modo que solo podrían verse las caras en una hipotética final.
El Barça, eliminado el año pasado por el propio Peñíscola en semifinales con un contundente 8-2, se medirá en esta ocasión al Valdepeñas, octavo en la liga y al límite del play-off. Los de Javi Rodríguez buscarán recuperar el título que conquistaron por última vez en 2024 frente a El Pozo Murcia, cabeza de serie en la presente edición.
Así quedan los cuartos de la Copa de España
Jueves 19 de marzo:
El Pozo Murcia - Jaén Paraíso Interior
Movistar Inter - Jimbee Cartagena Costa Cálida
Viernes 20 de marzo:
Barça - Viña Albali Valdepeñas
Quesos El Hidalgo Manzanares - Illes Balears Palma Futsal
Fechas y donde verlo
El torneo se disputará del 19 al 22 de marzo en el Palacio Municipal de Deportes de Granada. Aún faltan por concretar los horarios, aunque todo apunta a que el Barça cerrará los cuartos de final el viernes 20. Todos los partidos podrán seguirse íntegramente por Teledeporte y RTVE Play.
