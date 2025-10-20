Así queda la Eurocup tras el histórico éxito del Atlètic Barceloneta

Objetivo conseguido. El Atlètic Barceloneta se impuso en sus dos partidos de la ronda preliminar de la Eurocup que disputó en Zagreb para pasar como primera del Grupo A la siguente fase. El Polar Bears, como primero del Grupo B, el Hapoel Yoqneam, como mejor del C y el III Keruleti TVE, como mejor segundo de todos los grupos, consiguieron también su plaza.

El Atlètic Barceloneta afrontó con firmeza y las ideas claras su estreno en la segunda competición europea. El objetivo pasaba por empezar con una victoria que aclarara la fase preliminar en la que solo los primeros de cada uno de los tres grupos y el mejor segundo avanzarían en el torneo. El ZAVK Mladost Zagreb se reveló como el mejor rival para alcanzar ese primer reto. Alejandra Aznar con tres goles consecutivos en el inicio del encuentro puso ya contra las cuerdas al combinado balcánico que apenas presentó batalla pese a jugar en casa. Asfixiando al rival en defensa, el conjunto catalán continúo con su ofensiva, cerrando el duelo con un 18-4 que las situaba ya como primeras del grupo A.

Aznar cerró el duelo como máxima goleadora con seis goles en su cuenta particular. Nada Mandic contribuyó a la cuenta con cuatro dianas, mientras que Paula Leiton, uno de los fichajes estrella del equipo, anotó dos.

Las marineras mantuvieron el mismo guion el domingo contra el Panionios GSS griego. Cristina Nogué, Alejandra Aznar, Mariona Viladot y Paula Leiton impusieron de entrada un 0 - 4 que marcó ya la dinámica del encuentro. Al descanso, el marcador reflejaba ya un 3-9 que mostraba el claro dominio de las debutantes en la competición. Aunque hubo una tímida reacción de las griegas en el último cuarto, no fue suficiente para inquietar a las barcelonesas que consiguieron la victoria por un claro 8-14.

Con las dos exhibiciones en Zagreb, el Atlètic Barceloneta consiguió un histórico billete para jugar la Eurocup junto al EPlus CN Catalunya, el otro representante de la liga española en la competición, exento de esta fase preliminar.

La Eurocup se disputa en un formato de doce equipos repartidos en cuatro grupos de tres equipos cada uno. En cada grupo se jugarán partidos a ida y vuelta y los dos primeros accederán a los cuartos de final de la competición.