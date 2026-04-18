¿Qué son los Premios Laureus, cómo se vota y quién elige a los ganadores?

Los Premios Laureus están considerados como uno de los reconocimientos más prestigiosos del deporte internacional. No solo por el escaparate global que representan, sino también porque su sistema de elección busca diferenciarse de otros galardones: aquí no decide la afición ni una votación abierta, sino una combinación de periodistas especializados y grandes nombres de la historia del deporte.

El primer paso del proceso está en la confección de los nominados. En las categorías principales, los candidatos salen de una votación realizada por más de 1.300 miembros del Laureus Global Media Panel, un jurado internacional formado por medios de comunicación de todo el mundo entre los que se encuentra Miki Soria, responsable audiovisual del Diario SPORT. De esa criba salen habitualmente seis nominados por categoría, que son los que pasan a la fase definitiva.

En el caso del premio al deportista del año con discapacidad, también interviene el Comité Paralímpico Internacional para entregar la codiciada estatuilla Laureus.

A partir de ahí entra en escena la Laureus World Sports Academy. Se trata de un grupo integrado por 69 leyendas del deporte mundial, exdeportistas de máximo nivel que son los encargados de votar a los ganadores entre los nominados ya seleccionados. En el caso de España, los tres deportistas son: Raúl González, Miguel Induráin y Carles Puyol.

En resumen, la prensa propone y la Academia decide. Esa es la gran clave del modelo Laureus y también la razón por la que muchos los definen como los premios de los propios atletas.

Los nominados a los Premios Laureus 2026

LAUREUS WORLD SPORTSMAN OF THE YEAR Carlos Alcaraz (España)

Ousmane Dembélé (Francia)

Mondo Duplantis (Suecia)

Marc Márquez (España)

Tadej Pogačar (Eslovenia)

Jannik Sinner (Italia) LAUREUS WORLD SPORTSWOMAN OF THE YEAR Aitana Bonmatí (España)

Melissa Jefferson-Wooden (EE. UU.)

Faith Kipyegon (Kenia)

Katie Ledecky (EE. UU.

Sydney McLaughlin-Levrone (EE. UU.)

Aryna Sabalenka (Bielorrusia) LAUREUS WORLD TEAM OF THE YEAR Selección Femenina de Fútbol de Inglaterra

Equipo Europeo de la Ryder Cup Golf

Equipo Femenino de Críquet de India

McLaren Formula One Team

Oklahoma City Thunder

París Saint-Germain LAUREUS WORLD BREAKTHROUGH OF THE YEAR Désiré Doué (Francia)

João Fonseca (Brasil)

Shai Gilgeous-Alexander (Canadá)

Luke Littler (Reino Unido)

Lando Norris (Reino Unido)

Yu Zidi (China) LAUREUS WORLD COMEBACK OF THE YEAR Amanda Anisimova (EE.UU)

Egan Bernal (Colombia)

Rory McIlroy (Reino Unido)

Yulimar Rojas (Venezuela)

Leah Williamson (Reino Unido)

Simon Yates (Reino Unido) LAUREUS WORLD ACTION SPORTSPERSON OF THE YEAR Yago Dora (Brasil)

Kilian Jornet (España)

Chloe Kim (EE.UU)

Leal (Brasil)

Molly Picklum (Australia)

Tom Pidcock (Reino Unido) LAUREUS WORLD SPORTSPERSON OF THE YEAR WITH A DISABILITY Gabriel Araújo (Brasil)

Simone Barlaam (Italia)

Catherine Debrunner (Suiza)

Kelsey DiClaudio (EE.UU)

David Kratochvil (Chequia)

Kiara Rodríguez (Ecuador) LISTA PARA EL LAUREUS SPORT FOR GOOD A.S.D Gruppo Sportivo Valanga (Italia)

Fútbol Más (Global)

MindLeaps (Global)

Rugby For Good (Hong Kong, China)

Transformación Social TRASO (México)

Además, la Academia no solo vota en las categorías finalistas. También tiene capacidad para conceder premios discrecionales, como el Laureus Lifetime Achievement Award, reservado a trayectorias excepcionales.

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En resumen, el funcionamiento de los Laureus es sencillo: primero eligen los periodistas especializados y después deciden las leyendas del deporte. Y este próximo lunes 20 de abril se dan cita en Madrid para una nueva edición en la Galería de Cristal del Palacio Cibeles.