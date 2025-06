Quádbol, el deporte de contacto inclusivo que se aleja de la magia

Seis jugadores se preparan para escuchar el "brooms up". Tras ellos, tres aros que defenderán ante otro equipo, también mixto y transinclusivo, al que se enfrentan. Van a jugar un partido de quádbol, antes conocido como quidditch, aunque quieren apartarse de ese concepto mágico aliado al mundo de Harry Potter.

El quádbol, en España, es de los pioneros en Europa, y eso provoca que este deporte, en nuestro país, tenga una idiosincrasia un poco diferente al resto. De hecho, se pueden ver partidos entre España y Catalunya o Euskadi, algo casi impensable en otros deportes.

"La Associació de Quidditch de Catalunya (AQC) se montó primero, por tan solo unos meses, a la Asociación de Quidditch de España (AQE), y por problemas burocráticos y de poca gente implicada en el proyecto, no se juntaron y fueron a las primeras competiciones por separado, algo que ya quedó así. Y luego, por ejemplo, a regiones como Valencia, les interesó más unirse a la AQC que a la AQE por distancia y horas de viaje", explica a SPORT 'Shaggy' Rogers Galaso, exentrenador de la selección catalana de quádbol y jugador de los Barcelona Eagles.

"Inicialmente, en los partidos ante España había mucha tensión, pero con el paso de los años ya somos todos amigos. Recuerdo el torneo en el que todo cambió. Era un España - Catalunya y nos estábamos pegando de lo lindo hasta que el árbitro paró y nos hizo reflexionar. A partir de ahí, la cosa se destensionó sola", relata. "Ahora lo vivimos como colegas y lo vemos desde la distancia. Hay muy buen ambiente, nos ayudamos tras un placaje... pero ya es incluso repetitivo (risas). En los torneos internacionales nos gusta enfrentarnos a gente contra la que no hemos jugado".

"La parte más diferencial de este deporte es la comunidad. Todos los que hemos practicado otros deportes y luego estado aquí, nos quedamos por la comunidad. Y esta comunidad transgrede tensiones políticas e internacionales, y eso es muy 'chulo'", dice.

La selección catalana de quádbol, ante Inglaterra en el último Mundial / Barcelona Eagles

Y es que el quádbol no es un deporte cualquiera. Creado en 2005 por dos estudiantes universitarios en Estados Unidos inspirado en las novelas de JK Rowling, se trata de un deporte de contacto y mixto (un equipo puede tener máximo tres jugadores del mismo género dentro del campo, mientras no esté el 'flag runner' en el campo), además de ser inclusivo con la comunidad LGTBIQ+.

"El quádbol tiene valores muy bonitos y ayuda a inculcarlos. Mucha inclusión, comunidad... no hay toxicidad. Competimos pero todos somos amigos. Y es una pena que haya ese estigma", relata 'Shaggy'.

El objetivo del deporte es marcar más goles que el equipo rival, mientras tratas de evitar que te 'maten', pero el partido termina cuando el buscador agarra el 'flag', que es un dispositivo atado en la cintura del corredor de 'snitch'. Todo, con la dificultad de correr con una 'escoba' entre las piernas. Una fusión entre rugby, balón prisionero y balonmano, con un toque único.

"Es un deporte muy inclusivo. Pueden jugar personas trans, no binarias, hombres, mujeres... Lo que sea. Cualquier persona. Hay mucho menos machismo, un ámbito mucho mejor. Se cuida la comunidad en vez de competir, insultar... Y jugamos con otros géneros y gente que es más grande que tú. Yo, como mujer, cuando gano a alguien más grande, soy más rápida, le tiro al suelo... me siento muy fuerte y poderosa, y me hace crecer la confianza", dice Katherine Morgolo, cocapitana de los Barcelona Eagles y exjugadora a nivel universitario en los Estados Unidos.

"En Cataluña lo que falta son recursos. En Alemania, por ejemplo, es mucho más fácil conseguir un campo. Aquí, con la competencia con los equipos de fútbol, nos cuesta mucho encontrar un sitio donde jugar. Al final nos vamos a un parque y hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. Tenemos mucha comunidad. Nos conocemos todos. Me siento muy acogida como persona extranjera y me siento parte de Cataluña. Me han hecho una casa aquí", añade Morgolo.

Los Barcelona Eagles, entrenando en el Parc del Besòs / Jordi Delgado

"Si nos dieran apoyo desde la parte institucional, municipal, sería mucho más fácil", dice 'Shaggy', mientras su equipo entrena detrás en el Parc del Besòs, junto a otros transeúntes.

Por eso, una de las principales quejas entre los gestores de este deporte en la península es el poco respaldo institucional, incluso por parte de gobiernos regionales que ignoran a una selección que lleva los colores y la bandera de, por ejemplo, Catalunya, a varias partes del mundo, dándose a conocer.

"Lo hemos intentado todo, pero nos tratan de 'frikis'. Intentamos crear una federación, pero nos dijeron que éramos muy pocos. Algunos campos municipales incluso nos bloquean el teléfono. Hay un estigma", apunta 'Shaggy'. El equipo catalán ha quedado segundo de Europa de la D2, muy cerca del ascenso a la máxima categoría. "Hacemos escuela, talleres, somos un equipo grande... pero es muy difícil. El único campo que hemos conseguido es un campo interior que no es ni de césped. Son muchos esfuerzos muy continuados que ofrecen poca recompensa. Entendemos que en Barcelona hay mucho deporte, pero hasta ahora solo nos hemos encontrado espaldas. No hay ayudas".

Ayudas o apoyo que piden en forma de reconocimiento. "Necesitamos que se nos reconozca como un deporte federado y que nos dieran ayudas para conseguir campo o para los seguros de las lesiones. Y eso a mucha gente le tira para atrás a la hora de venir", dice el capitán de Barcelona Eagles Vicent Díaz, 'Vini' (culé y sin vinculación del jugador del Madrid).

Una situación que es muy diferente en el norte de Europa, sobre todo por el apoyo de las universidades: "Ahí tienen sponsors, campos varias veces por semana, la oportunidad de realizar varios torneos, etc. Y eso crea una bola para poder tener más equipos y que la gente se anime más. Nuestro equipo más cercano es Toulouse o Valencia. Y eso hace mella. En Londres hay 8 o 9 equipos. La competición es muy fuerte y se ha perdido el estigma mucho antes".

Y es que en Cataluña se han organizado varias de las últimas competiciones europeas y mundiales de quádbol. Según 'Shaggy', los dos factores principales para crecer es "crear escuela, apuntando a jóvenes después de la escuela, y tener un campo, algo que soluciona el 90% de las cosas, sobre todo en cuanto a la difusión de la actividad".

"Tener una base ayuda bastante. Eso pasa con los equipos universitarios", concuerda 'Vini'. "La base principal es que no hay intereses de dinero, y el ambiente es muy positivo, tanto dentro de los equipos como con los otros. La gente aquí juega para pasarlo bien y hacer deporte. Y eso te genera un vínculo con el grupo y para socializar".

De hecho, la comunidad y el buen ambiente es un factor que todos ellos concuerdan que hacen, de este deporte, algo especial.

"Lo más bonito es que es un deporte mixto de verdad. En el sentido de que juegan verdaderamente en el mismo nivel, chicos y chicas. Y los entrenamientos cambian mucho por ese motivo, también a nivel social. El más bueno no es siempre el que cae mejor, que es algo que pasa en otros deportes. Ese sentimiento de comunidad cambia mucho por las dinámicas de competición tóxicas e individualismo que hay en otros deportes. La competición no se lleva la parte social, sino que la parte social predomina sobre la competición. Y eso es clave, sobre todo para los adolescentes", dice 'Shaggy'.

'Shaggy' y Ferran, en un entrenamiento de los Barcelona Eagles / Jordi Delgado

Y es por ello que animan a más gente a probar lo bonito del quádbol. "La gente no conoce el deporte. Tenemos que encontrar a nuestra gente porque a veces hace un poco de verguenza jugar con la escoba, pero si nos vienen a ver se dan cuenta que es un deporte de verdad, que no hacemos tonterías. La gente espera ver algo 'friki', y no lo es. Y que sepan que es un espacio seguro para todas las personas. Pueden venir a probar y pasarlo bien sin miedo", explica Morgolo.

"El objetivo es seguir creciendo. Ahora, el quádbol no está en un momento muy álgido en España. Somos pocos equipos y necesitamos tener más, fomentando que venga gente nueva", cuenta 'Vini' sobre los objetivos del equipo a corto plazo.

"Esta temporada hemos hecho mucho reclutamiento para tener gente nueva, hemos entrenador bien juntos y hemos conseguido un equipo fuerte y bien integrado. Esperamos reclutar más gente y hacer crecer al equipo", añade, un poco más tarde, Katherine.

De momento, los Eagles han ganado esta temporada la Copa y ya están clasificados para el 'Uper bracket' de los European Games. Por su lado, la selección catalana ya prepara el Mundial ante las grandes potencias del universo quádbol, entre las que está Estados Unidos... Y España.